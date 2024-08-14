Її фото поряд з Пушкіним, Товстим та Цвєтаєвою: окупанти знищили музей Лесі Українки у Криму

У будівлі під егідою Ялтинського історико-літературного музею працює експозиція "Ялта. Вік ХІХ-е (історія, музика та література)" та виставка, присвячена архітектору Миколі Краснову

У тимчасово окупованому Криму припинив своє існування ялтинський музей Лесі Українки. Нині там буквально не залишилося згадок про неї.

Про це повідомляє Голос Криму. Зазначається, що кореспонденти з’ясували під час огляду культурних установ окупованого півострова.

На будівлі, де розташовувався музей, нагадує про це тільки стара табличка. Інші згадки про українську письменницю окупаційна влада прибрала. Так, наприклад, було прибрано табличку перед входом, на якій повідомлялося, що на другому поверсі знаходиться музей Лесі Українки та експозиція Ламикамінь.

На цьому місці зараз встановлено нову табличку, на якій вказано, що в будівлі під егідою Ялтинського історико-літературного музею працює експозиція "Ялта. Вік ХІХ-е (історія, музика та література)" та виставка, присвячена архітектору Миколі Краснову.

"Хоча ще на початку окупації біля будівлі стояла табличка, де було зазначено, що на другому поверсі розміщено "Музей Лесі Українки" та експозицію "Ломикамінь", пов’язану з перебуванням поетеси в Ялті", — йдеться у матеріалі.

Фото: Голос Криму

Від експозиції, присвяченої Лесі Україні, залишилися лише маленькі фотографії. Їхні окупанти розмістили разом із фото Олександра Пушкіна, Льва Толстого та Марини Цвєтаєвої — і письмовий столик, за яким українська письменниця колись працювала.

Наразі відвідувачам пропонують екскурсію чотирма приміщеннями: у вхідному розповідається історія будівлі та частково Ялти, у музичній вітальні розміщена експозиція про музичне життя Ялти на рубежі ХІХ – XX століть, у наступному приміщенні гості слухають розповіді про літературне життя Ялти, а в останньому – про архітектора Краснова, якому присвячено зал.

Фото: Голос Криму

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пограбували краєзнавчий музей у Мелітополі.