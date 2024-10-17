Яйця восьминога і не тільки: як конкурс Nikon Small World відкриває нові горизонти (фото)

Наука та мистецтво в одному фото

У 1975-му році було започатковано конкурс Nikon Small World, який поєднав у собі науку та мистецтво. Щороку науковці та просто прихильники фотомікрографії надсилають на конкурс свої світлини, а журі обирає переможців.

Журі обрало двадцятку найкращих світлин, а переможцем стала мікрофотографія диференційованих клітин пухлини мозку миші доктора Бруно Цистерна та доктора Еріка Вітріола.

На фото зображені складні структури диференційованих клітин пухлини мозку миші. Це фото було частиною дослідження, щоб краще зрозуміти, як зміни в структурах, які допомагають клітинам підтримувати свою форму та транспортувати молекули, можуть призвести до нейродегенеративних захворювань.

Друге місце посіло фото електричної дуги між шпилькою та дротом доктора Марселя Клеменса. Електрична дуга — це розряд електричного струму через розрив у ланцюзі, і щоб створити його, Клеменсу довелося застосувати різницю потенціалів у колосальні 10 000 вольтів.

Третє місце отримала світлина листочка рослини коноплі. Цибулинні залози — трихоми, а бульбашки всередині — це канабіноїдні везикули. Автор: Кріс Ромен.

Загалом на конкурс прислали 87 світлин. Окрім перших трьох, що зайняли призові місця, "Телеграф" обрав для вас ще з десяток найцікавіших.

Скупчення яєць восьминога (Octopus hummelincki).

Цвіль та слиз на гнилій гілці з краплями води

Очі зеленого павука-краба

Дві водяні блохи (Daphnia sp.) з ембріонами (ліворуч) і яйцями (праворуч)

Передній відділ пальмового довгоносика

Слизнява цвіль (Prototrichia metallica). Зауважимо, що це не рослини, тварини або навіть грибки: це одноклітинні, що мешкають у ґрунті. Вони існують практично в будь-якій формі та кольорі, які тільки можна уявити. Особливість цього організму у тому, що він росте у вигляді розгалужених мереж слизових вусиків.

Звичайний пісок з пляжу

Нейрони людини

Маленька муха, майже знищена "зомбі-грибком" (Entomophthora muscae)

Всі фото були зроблені науковцями та просто любителями завдяки мікроскопам Nikon. Цьогоріч конкурс відзначив 49 років від дня свого започаткування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в одному з 7 див світу знайшли секретну гробницю зі скелетами. Таємну кімнату, у якій було 12 скелетів, виявила команда дослідників у об’єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Петрі.