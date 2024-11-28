Кіпр позбавив "золотих паспортів" десятки осіб. Серед них росіяни і відомий українець

Схема "золотих віз" діяла майже 7 років

Кіпр відкликав паспорти у людей, які отримали громадянство країни за допомогою схеми "золотих віз". Програма "паспорт за готівку" була призупинена ще у 2020 році.

Про це пише Politico. Видання нагадало, що Кіпр надавав іноземцям право на проживання та громадянство, якщо вони інвестували в країну мільйони євро.

Рада міністрів Кіпру цього тижня вирішила відкликати ще 77 "золотих паспортів". Більшість з них належали громадянам Росії, зокрема, російським олігархам Олексію Кузьмічову, Олегу Дерипасці, а також колишньому слідчому ФСБ Сергію Ковбасюку.

Також було відкликано паспорт українського бізнесмена Ігоря Коломойського, який в Україні отримав уже три підозри. Також у цьому списку опинився малайзійський бізнесмен і фінансист-втікач Джо Лоу.

Водночас кіпрські урядовці відмовилися коментувати цей процес. Вони зазначили, що уряд у Нікосії "не коментує публікації, що стосуються конфіденційних рішень Ради міністрів або питань, які стосуються суто особистих даних".

Причинами анулювання паспортів вказані неправдиві декларації, кримінальне минуле і невідповідність вимогам натуралізації. Загальна кількість анульованих паспортів зросла до 286. Загалом створена у 2013 році схема "золотих віз" принесла Кіпру близько 7 млрд євро.

Нагадаємо, на початку вересня 2024 року кіпрське видання Philenews повідомило, що за даними уряду Кіпру, паспорт Коломойського було отримано під фальшивим приводом та з приховуванням важливої інформації. Журналісти писали, що нібито частина цієї інформації стосувалася кримінальних звинувачень, висунутих проти українського олігарха.