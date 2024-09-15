Коломойського позбавили громадянства Кіпру: його "золотий паспорт" було отримано нечесно

Громадянство олігарх отримав у 2010 році

На початку вересня уряд Кіпру позбавив бізнесмена Ігоря Коломойського громадянства. Його паспорт було отримано під фальшивим приводом та з приховуванням важливої інформації.

Про це повідомляє місцеве видання Philenews. Наголошується, що Коломойський потрапив під перевірку "власників золотих паспортів".

"Це чергова перевірка власників золотих паспортів: щонайменше вісім людей будуть змушені відмовитися від громадянства Кіпру, оскільки слідчі виявили невідповідності в персональних даних, наданих компетентним органам", — йдеться у матеріалі.

Серед них також перебуває і український олігарх Ігор Коломойський, якого видання називає "близьким до влади Києва". Журналісти пишуть, що його паспорт нібито було отримано під фальшивим приводом та з приховуванням важливої інформації, частина якої стосувалася кримінальних звинувачень, висунутих проти українського олігарха.

"У рішенні, прийнятому місцевим кабінетом міністрів 4 вересня, також зазначається, що ще до того, як його кандидатура розглядалася на отримання громадянства, було очевидно, що Коломойський, 2-а найбагатша людина в Україні, є особою "підозрілого характеру", як його називали, а його натуралізація створює серйозний ризик ще більшого погіршення репутації для Республіки Кіпр ", — пишуть журналісти.

Також зазначається, що паспорт було відібрано насамперед тому, що Коломойський не вказав у своїй заяві, що йому висунули кримінальні звинувачення в ухиленні від сплати податків у Росії ще у 2008 році, а громадянство він отримав у червні 2010 року.

До речі, серед тих, кого позбавили кіпрського громадянства, також є єгипетський інвестор Мохаммед Салем і російський інвестор Максим Захарченко із сім’єю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про дочку Ігоря Коломойського Анжеліку та як вона виглядає.