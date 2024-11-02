Справжньому індіанцю і комуністу зі США в РФ дали паспорт

На це знадобилося 28 років

Американець Джон Роблес, якого вважають першим політичним біженцем зі Сполучених Штатів, отримав російський паспорт. Чоловік прожив у Росії 28 років, працюючи спочатку викладачем англійської мови, а згодом — літературним перекладачем.

Про надання громадянства повідомила представник МВС РФ Ірина Вовк. Під час отримання документів Роблес заявив про те, що вважає Росію своїм домом.

Джон Ентоні Роблес переїхав до Росії у 1996 році. Спочатку він влаштувався на роботу викладачем англійської мови. За майже три десятиліття проживання у країні чоловік змінив професію та наразі працює літературним перекладачем.

За інформацією МВС РФ, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Роблес долучився до надання допомоги російським військовим. Він брав участь у доставці гуманітарних вантажів.

Історія переїзду Роблеса до Росії почалася з романтичного листування. За даними російських ЗМІ, чоловік закохався у росіянку на ім'я Галина та вирушив до неї разом зі своїми дітьми. Втім, по приїзду знайти жінку йому не вдалося. Незважаючи на це, Роблес вирішив залишитися у країні.

Причини від'їзду зі США мали також політичне підґрунтя. Роблес, який називає себе індіанцем, був членом Комуністичної партії США. У своїх заявах він наголошував на незгоді з "американським імперіалізмом" та захопленні комуністичними ідеями. Однак, за інформацією The Washington Post, подання заяви на російське громадянство у 2007 році збіглося з анулюванням його американського паспорта через несплату аліментів у Каліфорнії. Сам Роблес заперечував ці звинувачення, стверджуючи, що його діти перебували з ним.

За роки проживання у Росії Роблес працював не лише викладачем. Він також був ведучим на державному радіо "Голос Росії" та обіймав посаду шеф-редактора у МІА "Росія сьогодні". Після отримання громадянства чоловік у соціальних мережах звернувся до підписників з проханням про фінансову допомогу для святкування цієї події, вказавши реквізити банківської картки.

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