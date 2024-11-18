Скандал на кордоні: у дитини конфіскували паспорт з британською візою

Жінка каже, що у прикордонників не було підстав вилучати паспорт

Польські прикордонники конфіскували закордонний паспорт у 6-річної дитини. Все через намальовану ручкою машинку на одному з в'їзних штампів.

Про цей випадок повідомила Олена Терещенко, громадська діячка, правозахисниця та колишня депутатка Київської міської ради VII скликання. За її словами, хлопчик прямував до Лондона зі школою на триденну подорож. Дитячий малюнок на штампі раніше не викликав жодних питань під час численних перетинів кордону протягом кількох років.

У паспорті була оформлена дійсна британська віза. Правдивість штампа, на якому було зроблено малюнок, можна підтвердити через комп'ютерну систему, а ідентичний штамп наявний у паспорті матері дитини.

Наразі прикордонна служба Польщі відмовляється повертати документ, незважаючи на те, що паспорт є власністю України. А дитина вже кілька годин не може заспокоїтися через ситуацію, що склалася.

За словами Терещенко, законних підстав для конфіскації документа немає, оскільки ані штамп, ані сам паспорт не є підробленими. Наразі дитина не може перетнути кордон через відсутність документів.

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