Кипр лишил "золотых паспортов" десятки человек. Среди них россияне и известный украинец

Схема "золотых виз" действовала почти 7 лет

Кипр отозвал паспорта у людей, получивших гражданство страны с помощью схемы "золотых виз". Программа "паспорт за наличные" была приостановлена еще в 2020 году.

Об этом пишет Politico. Издание напомнило, что Кипр предоставлял иностранцам право на проживание и гражданство, если они инвестировали в страну миллионы евро.

Совет министров Кипра на этой неделе решил отозвать еще 77 "золотых паспортов". Большинство из них принадлежали гражданам России, в том числе российским олигархам Алексею Кузьмичеву, Олегу Дерипаске, а также бывшему следователб ФСБ Сергею Ковбасюку.

Также был отозван паспорт украинского бизнесмена Игоря Коломойского, получившего в Украине уже три подозрения. Также в этом списке оказался малазийский бизнесмен и беглый финансист Джо Лоу.

В то же время кипрские чиновники отказались комментировать этот процесс. Они отметили, что правительство в Никосии "не комментирует публикации, касающиеся конфиденциальных решений Совета министров или вопросов, касающихся сугубо личных данных".

Причинами аннулирования паспортов указаны ложные декларации, криминальное прошлое и несоответствие требованиям натурализации. Общее количество аннулированных паспортов возросло до 286. Всего созданная в 2013 году схема "золотых виз" принесла Кипру около 7 млрд евро.

Напомним, в начале сентября 2024 года кипрское издание Philenews сообщило, что, по данным правительства Кипра, паспорт Коломойского был получен под фальшивым предлогом и с сокрытием важной информации. Журналисты писали, что якобы часть этой информации касалась уголовных обвинений, выдвинутых против украинского олигарха.