Позафракційні нардепи хочуть отримати більше прав. Про що йде мова

У ВР зареєстрували відповідний законопроєкт

Позафракційні народні депутати вимагають умов, які б урівняли їх у правах з нардепами з фракцій та депутатських груп. На думку перших, чинний Регламент Верховної Ради дискримінує їх у представницьких правах.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила позафракційна народна депутатка, член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик. Вона зазначила, що зараз у Верховній Раді налічується 22 позафракційних депутати.

"Логіка такої "другосортності" позафракційності в очах монобільшості є цілком зрозумілою. По-перше, такі умови стимулюють структуризацію Ради – одинаки мають шукати підтримку для чого змушені входити до депутатських фракцій та груп. По-друге, часто в лавах позафракційних перебувають депутати, які вже побили горщики з фракціями, і це є своєрідним способом їх покарання", — наголосила Яцик.

Вона запропонувала позафракційним колегам організуватися у формальну депутатську групу без політичних вподобань та одностайних голосувань, лише задля отримання прав, які надає статус учасника депутатської групи. Втім, за словами нардепки, більшість відмовились.

Яцик зазначила, що після цього виникла ідея "вибити собі якісь права" на законодавчому рівні. З цією метою було зареєстровано законопроєкт №12199 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прав позафракційних народних депутатів України".

Вона пояснила, що в законопроєкті позафракційні нардепи пропонують внести зміни до Регламенту ВР, якими б їм надавалося:

право на участь у підготовці календарного плану роботи сесії та розкладу пленарних засідань Ради;

право на виступ під час пленарних засідань, оголошення, заяви, повідомлення та пропозиції під час повного обговорення питань на пленарному засіданні;

право на скликання погоджувальної ради;

право на отримання порядку денного;

право участі у формуванні тимчасових спеціальних та слідчих комісій;

право на участь в обговоренні кандидатур на посаду прем’єра, генпрокурора;

на звернення із запитаннями до кандидатів на посади членів Центральної виборчої комісії та до голів Антимонопольного комітету, Фонду держмайна та Держкомітету телебачення і радіомовлення, коли розглядається питання їхнього звільнення;

можливість брати участь в обговоренні програми діяльності Кабміну та розгляду питання про відповідальність уряду;

вносити пропозиції щодо визначення теми "години запитань до уряду" та ставити запитання міністрам.

Нагадаємо, в липні 2024 року було оголошено про вихід Яцик з парламентської фракції "Слуга народу". Вона тричі писала відповідні заяви.