Фракцію "Слуга народу" покинула ще одна депутатка: "Телеграф" дізнався подробиці

Нардепка давно намагалася покинути фракцію

Народна депутатка Юлія Яцик вирішила вийти з парламентської фракції "Слуга народу". Вона написала відповідну заяву.

Інформацію про це нардепка підтвердила "Телеграфу". Вона наголосила, що це вже третя її заява про вихід з фракції.

Яцик зазначила, що першу заяву вона подала ще у 2022 році, а другу — у 2023-му. За її словами, ці заяви тоді не були розглянуті. Нардепка зазначила, що тільки сьогодні її заяву було офіційно оголошено.

Як відомо, Юлія Яцик була обрана народною депутаткою України від партії "Слуга народу" у 2019 році по мажоритарному виборчому округу № 79. До нього входять м. Енергодар, Василівський, Великобілозерський, Кам'янсько-Дніпровський райони, частина Оріхівського району Запорізької області.

Нардеп є членом комітету з питань правоохоронної діяльності. До обрання в парламент була адвокатом. До виходу з партії певний час мала конфлікти з керівництвом Запорізької області. Зокрема, з заступницею голови ОДА Златою Некрасовою.

Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що народна депутатка Юлія Яцик вийшла з політичної партії "Слуга народу". Тоді у своєму зверненні вона виступила зі звинуваченнями на адресу місцевих представників партії, які, за словами нардепки, рейдернули Запорізький осередок "СН". Свій вихід з партії Яцик також аргументувала тим, що членство в партії не дозволено військовослужбовцям та учасникам добровольчих формувань.