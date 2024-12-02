Внефракционные нардепы хотят получить больше прав. О чем идет речь

В ВР зарегистрировали соответствующий законопроект

Внефракционные народные депутаты требуют условий, которые уравняли бы их в правах с нардепами из фракций и депутатских групп. По мнению первых, действующий Регламент Верховной Рады дискриминирует их в представительских правах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила внефракционый народный депутат, член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцик. Она отметила, что сейчас в Верховной Раде насчитывается 22 внефракционных депутата.

"Логика такой "второсортности" внефракционности в глазах монобольшинства вполне понятна. Во-первых, такие условия стимулируют структуризацию Рады – одиночки должны искать поддержку, для чего вынуждены входить в депутатские фракции и группы. Во-вторых, часто в рядах внефракционных находятся депутаты, которые уже побили горшки с фракциями, и это своеобразный способ их наказания", — подчеркнула Яцик.

Она предложила внефракционным коллегам организоваться в формальную депутатскую группу без политических предпочтений и единогласных голосований, только для получения прав, предоставляющих статус участника депутатской группы. Впрочем, по словам нарда, большинство отказались.

Яцик отметила, что после этого возникла идея "выбить себе какие-либо права" на законодательном уровне. С этой целью был зарегистрирован законопроект №12199 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о правах внефракционных народных депутатов Украины".

Она пояснила, что в законопроекте внефракционные нардепы предлагают внести изменения в Регламент ВР, которым бы им предоставлялось:

право на участие в подготовке календарного плана работы сессии и расписания пленарных заседаний Рады;

право на выступления во время пленарных заседаний, объявления, заявления, сообщения и предложения при полном обсуждении вопросов на пленарном заседании;

право на созыв согласительного совета;

право на получение повестки дня;

право участия в формировании временных специальных и следственных комиссий;

право на участие в обсуждении кандидатур на должность премьера, генпрокурора;

на обращение с вопросами к кандидатам на должности членов Центральной избирательной комиссии и к председателям Антимонопольного комитета, Фонда госимущества и Госкомитета телевидения и радиовещания, когда рассматривается вопрос их увольнения;

возможность участвовать в обсуждении программы деятельности Кабмина и рассмотрении вопроса об ответственности правительства;

вносить предложения по определению темы "часы вопросов к правительству" и задавать вопросы министрам.

Напомним, в июле 2024 года было объявлено о выходе Яцик из парламентской фракции "Слуга народа". Она трижды писала соответствующие заявления.