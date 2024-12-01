Все життя говорили неправильно: як ураїнською красиво називати "сережки"

Вивчайте українську разом з "Телеграфом"

Українці хоч і переходять на рідну мову, але часто вживають суржикові слова у щоденному мовленні. А нормативні слова іноді помилково вважати "мовним сміттям", одним із таких цікавих слів є "сережки".

"Телеграф" розповість, як правильно вживати ці слова. А також, які є варіанти заміни.

Як українською назвати "сережки"

Зазвичай прикраси у вигляді кільця, підвіски, дужки яких просмикують у мочку вуха (в деяких народів – у носову перетинку) називають сережками. Цим словом також позначають і суцвіття деяких деревних рослин у вигляді китиці з дрібних квітів.

Словники як синонім до сережок ще подають слово "сЕрги" (не "сєрги"). Це слово має й інші значення. Сергами ще називають м'ясисті відростки під шиєю у півня й курки, а також у кіз та овець. А також пристрій (звичайно у вигляді кільця або напівкільця) для підвішування або з'єднання різних предметів.

Які діалектизми позначають прикрасу

Серед діалектизмів також можна знайти цікаві та незвичні назви. Зокрема, такі:

ковткИ;

кУльчики;

завУшниці, заушниці;

клІпси (прикраса, що затискується на мочці вуха).

Що кажуть мовознавці

Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко при цьому наголошує: не варто сережки називати "сірьожками". Також він зазначає: якщо глянути у словники, помітимо, що у деяких регіонах нашої держави "сережки" як прикраси ще називають "кульчиками".

Припускають, що слово "кульчики" прийшло з польської мови (kolczyki).

Раніше "Телеграф" писав, як українською правильно за новим правописом називати розголос у мережі.