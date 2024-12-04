Как казаки в бильярд играли: историк рассказал о европейских развлечениях времен Гетманщины

Эта история переворачивает представление о быте и культуре Гетманщины XVIII века

В глубинах украинских архивов время от времени появляются этакие жемчужины истории, заставляющие по-новому взглянуть на обыденность прошлого. Одна из таких историй — первый задокументированный в городе Глухове рассказ о бильярде в Гетманщине, который относится к 1753 году.

Историк Александр Алферов рассказал историю, разрушающую стереотипы о Гетманщине как об отсталой и бедной земле. Напротив, это было государство с мощным экономическим и культурным потенциалом, где люди имели средства для развлечений, путешествий и знакомства с новыми европейскими трендами.

Столица, кафе и неожиданная игра

Глухов — столица Войска Запорожского, где правил гетман Кирилл Разумовский. Именно здесь развернулась эта удивительная история. Главным героем стал Василий Кисиль, молодой казак из городка Ямполь, прибывший в город по делам.

Случай привел Василия в греческое кафе, принадлежащее Гаджиеву. Там он впервые увидел бильярд и, конечно, не удержался от соблазна попробовать эту новую для него игру.

Игра не на шутку

Как и подобает молодому человеку, Василий не просто наблюдал, но и принял участие в игре. Однако незнание правил сыграло с ним злую шутку — он проиграл все свои деньги. Возмущенный юноша пожаловался отцу Науму Киселю, который сразу же подал жалобу в генеральную канцелярию.

Документ свидетельствовал о том, что Василия несправедливо обыграли в бильярд из-за его незнания правил игры. Чем закончилось это дело, неизвестно, но сам факт его существования является уникальным свидетельством культурной жизни Гетманщины.

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