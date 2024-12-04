Доба вікінгів на українських землях: історик розповів про 7 найцікавіших археологічних відкриттів

Дослідження унікальних знахідок X-XI століть розкриває несподівані сторінки минулого, руйнуючи стереотипи про перших мешканців Русі

Варяги зробили величезний внесок в українську історію. Вони не лише торгували та воювали на наших землях, але й заснували державу, яка дістала назву Русь.

Історик Артем Папакін розповів про найцікавіші археологічні знахідки, які свідчать про присутність скандинавів на українських теренах. Ці дослідження відкривають нові горизонти в розумінні культурних і торгових зв'язків між Скандинавією та Східною Європою.

1. Золотий шолом з Чорної могили

У чернігівському кургані Чорна могила археологи знайшли унікальний залізний шолом, покритий позолотою. Виготовлений, найімовірніше, в Хозарському каганаті, він потрапив на українські землі близько 960-х років. Розмір і престижність кургану вказують, що там міг бути похований впливовий воєвода або князь.

2. Інкрустована срібна напівмаска

Біля Десятинної церкви в Києві було знайдено унікальну напівмаску від шолома. Вона покрита срібною бляхою з нанесеними лініями та інкрустована золотом. Артефакт датується Х століттям і є майже повною копією шолома з Єрмундбю в Норвегії.

3. Скандинавський бог з Чернігова

У тій же Чорній могилі знайшли крихітну мідну статуетку з позолотою. Вона зображає бородатого чоловіка, можливо, бога грому Тора. Фігурка настільки мала, що не перевищує розміру сірникової коробки, але має унікальні скандинавські риси.

4. Рунічна стела з Березані

На острові Березань виявлено єдину рунічну стелу в Східній Європі. Напис розповідає про кургани та дружбу: "Ґрані зробив цей курган на згадку про Карла, свого товариша". Можливо, це пам'ятник мандрівникам, які торгували або служили у Візантії.

5. Мечі з дна Дніпра

Під час будівництва Дніпровської ГЕС було знайдено п'ять мечів Х століття. Спочатку їх пов'язували зі загибеллю князя Святослава, але історики вважають, що це, швидше за все, ритуальні пожертви богам на прохання безпечної подорожі.

6. Сокіл Бірки

Біля села Шестовиця на Чернігівщині знайдено унікальний наконечник піхов від меча. На ньому зображено стилізованого сокола – можливо, праобраз майбутнього українського тризуба. Форму для виготовлення цього артефакту було знайдено у шведському місті Бірка.

7. Коробчасті фібули

Арабський мандрівник Ібн Фадлан описував дивні "коробочки", які носили жінки.Скандинавські жінки за доби вікінгів носили сукні на лямках, кінці яких кріпили до одягу застібками-фібулами. Археологи підтвердили його спостереження: це були великі застібки-фібули, схожі на панцир черепахи.

Ці артефакти переконливо доводять: варяги були не просто завойовниками чи торговцями. Вони глибоко інтегрувалися в життя східних слов'янських земель, залишивши по собі незгладимий слід в українській історії.

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