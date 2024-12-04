Мають розкішний особняк біля Монако: що відомо про дружину та синів олімпійського чемпіона Бубки

Зараз родина Бубки, ймовірно, проживає біля Монако

Сьогодні, 4 грудня, відзначає день народження відомий український спортсмен, олімпійський чемпіон з легкої атлетики та колишній президент Національного олімпійського комітету України, Сергій Бубка. Йому виповнюється 61 рік. В Україні проти спортсмена відкривали кримінальне провадження за підозрою у пособництві державі-агресору. Журналісти з'ясували, що компанії чемпіона продавали паливо окупантам вже під час повномасштабної війни.

"Телеграф" розкаже, що відомо про дружину та дітей спортсмена.

Дружина та діти Сергія Бубки

Олімпійський чемпіон з легкої атлетики познайомився з майбутньою дружиною у 1983 році на стадіоні в Донецьку. Олена Тютюник навчалась в Інституті фізкультури та професійно займалась художньою гімнастикою. Згодом завершила кар'єру та зосередилась на тренерстві дітей. На момент знайомства жінка не знала про великі досягнення спортсмена, адже він поводився дуже скромно.

Так і почалися їхні стосунки, які супроводжувалися романтичними прогулянками та походами в кіно. Усе розвивалось досить швидко, бо закохані відчули, що підходять один одному. Невдовзі пара побралась.

У 1985 році у подружжя з'явився син Віталій. Ім'я обрали невипадково, оскільки так було звати першого тренера Бубки. А в 1987 році Ліля народила ще одного сина — Сергія. Обоє нащадків легкоатлета професійно займалися тенісом.

Фото: Getty Images

Старшому сину — Віталію — не вийшло досягти висот у цьому виді спорту. Тоді як Сергій навіть певний час посідав четверту сходинку у рейтингу тенісистів. Пізніше син олімпійського чемпіона став 145 ракеткою світу.

Сергій Бубка-молодший, Фото: Getty Images

Бубка з синами та дружиною, Фото: Getty Images

Утім, одного разу Сергій впав з третього поверху та серйозно травмувався. Тоді хлопець вирішив покінчити зі спортом. Зараз сини олімпійського чемпіона тримаються осторонь від публіки.

В інтерв'ю Лілія розповідала, що часто їздила разом з Сергієм на офіційні зустрічі. Разом з дружинами інших спортсменів відвідувала спортивні школи, інтернати, виставки. Також подружжя разом з дітьми упродовж 20 років жило у Монако. Жінка з теплотою згадувала той час, адже разом з Сергієм та синами часто ходила на море та в гори. Невдовзі Бубки повернулися до Києва.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На початку повномасштабного вторгнення Бубка був у Києві. Однак у перший день наступу росіян до нього зателефонував президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Він запропонував легкоатлету створити фонд допомоги українським спортсменам у Швейцарії. Бубка погодився і виїхав ще у лютому 2022 року.

Фото: Getty Images

Згодом журналісти знайшли елітний особняк Бубки на Лазурному узбережжі, який зареєстрований на його дружину. Йдеться про двоповерховий будинок з терасою, басейном, садом і паркінгом. Також зафіксували автівки із реєстрацією Монако і помітили там молодшого сина спортсмена — Сергія. Тож, ймовірно, легкоатлет разом із сім'єю проживає зараз там.

Скриншот з відео "Української правди"

Зазначимо, що Сергій Бубка зі своїм братом веде бізнес у Росії та на окупованих територіях. Журналісти з'ясували, що вони продають паливо у Макіївці, Волновасі та інших населених пунктах Донеччини, непідконтрольних Україні. Зокрема, у 2023 році фірма Бубки підписала контракти із російськими компаніями на постачання талонів на заправки.

Хоча сам чемпіон спростовує наявність бізнесу в Росії та на окупованих територіях. Однак підтверджував, що в Донецьку зараз проживає його брат, який доглядає за їхньою 85-річною мамою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про колишню дружину мера Києва Віталія Кличка — Наталію Єгорову. Жінка повернулась у моделінг у 50 років.