Продовжила карʼєру моделі в 50 років: як виглядає ексдружина мера Кличка

Жінка вже багато років живе в Німеччині

У минулому професійний боксер, а зараз — мер Києва Віталій Кличко, понад 25 років був одружений з моделлю та співачкою Наталією Єгоровою. Утім, у 2022 році подружжя заявило про розлучення.

"Телеграф" розповість про історію кохання міського голови Києва та що відомо про його колишню дружину.

Що відомо про Наталію Єгорову

Жінка народилась у 1974 році у Броварах, що на Київщині. У дитинстві займалась гімнастикою та синхронним плаванням. У юності почала пробувати себе в моделінгу. Як розповідала Наталія в інтерв'ю, Кличко часто приходив на модні покази, в яких вона брала участь. Тоді він ще не був всесвітньо відомим боксером, однак мав успішну кар'єру в Німеччині. Тож жінка не знала про його діяльність.

Спортсмен протягом пів року передавав Єгоровій квіти, солодощі, тож вона вирішила познайомитися. Так, пара почала стосунки, які згодом переросли у шлюб. Наталія ділилась, що отримувала від боксера відра троянд, а також романтичні зізнання на Мості закоханих у Києві.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Пара побралась у квітні 1997 року. У них не було весілля та урочистостей з білою сукнею, фатою та святкуванням у закладі. Кличко з Єгоровою просто розписалися у столичному РАЦСі, після чого боксер полетів з братом до Німеччини, аби готуватися до бою.

У подружжя з'явилось троє дітей: у 2000 році Наталія народила сина, якого назвали Єгором-Даніелем. Ще через 2 роки на світ з'явилась донька Єлизавета-Вікторія, а у 2005 — син Максим.

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

Згодом Єгорова почала цікавитися співом і створила гурт "Addicted to…". Вона виступала на телебаченні та давала концерти у Німеччині. А одного разу Єгорова навіть виконувала гімн України перед боєм Володимира Кличка проти Алекса Лєапаї.

Фото: Getty Images

Німецький журнал Gala у 2011 році визнав Віталія та Наталію "парою року". Однак згодом жінка повністю переїхала з України в Німеччину та рідко з'являлась на батьківщині. Також перебралися за кордон і їхні діти.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Відстань не сприяла зміцненню стосунків подружжя. Кличко розвивав політичну кар'єру у Києві та став мером міста. Тоді як Наталія жила в німецькому Гамбурзі разом з дітьми. Тож у 2022 році подружжя заявило про розлучення та зізналось, що багато років не проживає разом.

Фото: Getty Images

Єгорова стала представницею благодійного фонду "Фіторятівники" у Німеччині, який займається підтримкою здоров'я жінок і дітей в Україні. А у 2023 році вона взяла участь у німецьких "Танцях з зірками", але покинула шоу у третьому ефірі.

У 2024 році Єгорова оголосила про повернення в модельну сферу. Вона підписала контракт з агентством MGM Models. Зараз жінка поширює світлини з модних фотосесій, демонструє стильні луки та подорожує.

Фото з інстаграму Наталії Єгорової

Фото з інстаграму Наталії Єгорової

Фото з інстаграму Наталії Єгорової

Нещодавно "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину канцлера Німеччини Олафа Шольца. Жінка також займалась політикою.