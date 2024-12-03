Перебувають у шлюбі понад 25 років: як виглядає і що відомо про дружину Олафа Шольца

У 2023 році дружина Шольца подала у відставку

Олаф Шольц — канцлер Федеративної Республіки Німеччини, який днями приїжджав в Україну. Політик зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, з яким обговорив надання Україні допомоги у війні з Росією. Канцлер постійно перебуває під прицілом ЗМІ. Так само публічною є дружина Шольца.

Водночас мало-хто знає, хто є дружиною німецького політика, і який вигляд має жінка. "Телеграф" розкаже більше.

Що відомо про дружину Олафа Шольца

Брітта Ернст народилась у Гамбурзі у 1963 році. Навчалась у місцевій школі економіки та політики. Упродовж 14 років Брітта працювала депутатом у парламенті Гамбурга. Жінка входить до одного із найстаріших німецьких політичних фондів — Фрідріха Еберта.

Протягом 3 років Ернст була міністром шкіл Шлезвіг-Гольштейна. А в 2021 році стала головою Конференції земельних міністрів культури. Упродовж 5 років Брітта працювала міністром освіти, молоді та спорту Бранденбурга. Однак у 2023 році подала у відставку з цієї посади. У німецькій пресі писали, що причиною стала критика з боку батьків та вчителів щодо політики Ернст.

Фото з інстаграму Брітти Ернст

Жінка вийшла заміж за Олафа Шольца у 1998 році. У той час чоловік працював юристом у Центральній асоціації німецьких споживчих спілок. Тож вони перебувають у шлюбі понад 25 років. Дітей у подружжя немає. Шольц і Ернст живуть у Постдамі, що за 26 кілометрів від Берліна.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Коли Брітта працювала міністром освіти, то показувала у соцмережах робочі зустрічі з вчителями, батьками та дітьми. Вона вела публічний спосіб життя.

Фото з інстаграму Брітти Ернст

Фото з інстаграму Брітти Ернст

Також помітно, що Ернст обожнює подорожі. Зокрема, відпочивати на природі чи у горах і відвідувати інші країни. У 2023 році Шольц з дружиною відправилися у Прованс, що у Франції.

Фото з інстаграму Брітти Ернст

Фото з інстаграму Брітти Ернст

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