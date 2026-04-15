У самому центрі Львова здають квартиру за 5 тисяч: але є один несподіваний нюанс (фото)

У квартирі зроблений свіжий ремонт, а на кухні встановлені нові меблі та побутова техніка

У соцмережі показали гарну пропозицію на ринку оренди — квартиру в самому центрі Львові пропонують усього за 5 тисяч гривень на місяць. На фоні традиційно високих цін на житло це виглядає доволі привабливо, однак є важлива деталь, яка одразу привертає увагу.

Йдеться про помешкання, облаштоване у підвалі, як йдеться у дописі українки під ніком "mariaa_karipchuk" в соцмережі "Тhreads".

Попри це, квартира виглядає охайно: всередині зроблений свіжий ремонт, приміщення має житловий вигляд. Втім, є, ймовірно, лише одне маленьке вікно, яке виходить просто на тротуар однієї з міських вулиць.

У соцмережах пропозиція викликала жваве обговорення. Дехто з користувачів навіть знайшов у ній плюси. Зокрема, зазначають, що для центру це нормальна ціна, а також жартують, що з такого житла не потрібно спускатися в укриття під час тривог — воно вже фактично знаходиться під землею.

Водночас інші звернули увагу на суттєві недоліки: підвальні приміщення часто бувають холодними та сирими, тому потребують постійного обігріву. Це може створювати додаткові витрати й дискомфорт для мешканців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що варто відмовитись від оренди житла, якщо ви знайшли деяку пляму.