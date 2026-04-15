В Україні можна отримати чорний паспорт: що це за документ та кому його видають (фото)

Чорний паспорт може оформити навіть родина українця, який має на нього право

У мережі обговорюють незвичний чорний паспорт України, який випадково побачила українка. Його видають далеко не всім.

Відповідний допис опублікувала дівчина у соцмережі "Тhreads" під ніком "a.monastyretska". Що це за документ і хто може його отримати, пояснив "Телеграф".

Як з’ясувалося, мова йде про службовий паспорт України. Він відрізняється чорним кольором обкладинки та відповідним написом — "службовий паспорт".

Хто його може отримати

Відповідно до указу Президента України, службовий паспорт оформлює Міністерство закордонних справ у взаємодії з державними органами, що відповідають за персоналізацію документів. Його видають на строк до п’яти років або на період службового відрядження за кордон.

Отримати такий паспорт можуть не всі. Його оформлюють, зокрема, працівникам дипломатичної служби, державним службовцям, керівникам органів влади, суддям, військовим та членам офіційних делегацій, які виїжджають за кордон у службових цілях. У деяких випадках документ також видають членам їхніх сімей, якщо вони супроводжують їх у відрядженні.

Таким чином, чорний паспорт, який здивував користувачів мережі, є не рідкістю, а спеціальним документом для службових поїздок, який має чітко визначене призначення і коло осіб, що можуть його отримати.

