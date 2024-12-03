Потрапив до Книги рекордів України: де зараз і як виглядає Андре Тан

Чоловік продовжує розвивати свій бренд і ділитися лайфхаками щодо моди

Андре Тан — відомий український дизайнер, який випускає власні колекції одягу та демонструє їх на модних показах. Модельєр завжди перебував на публіці та давав поради щодо вибору одягу, але останнім часом про нього немає новин.

"Телеграф" розповість про кар'єру дизайнера, і де він зараз.

Що відомо про Андре Тана

Андрій Тищенко народився на Харківщині у 1983 році. У дитинстві хотів стати редактором модного журналу. В 11 років пішов на курси крою та шиття, і йому це дуже сподобалось. Тоді ж вигадав собі псевдонім Андре Тан.

Після закінчення школи вступив до Харківського текстильного технікуму, а згодом — до Київського університету технології та дизайну. Також Андре Тан навчався на фабриці Hugo Boss в Німеччині та в коледжі мистецтва та дизайну в у Великій Британії.

Перший показ Андре Тана відбувся у 1999 році. Невдовзі він зареєстрував власну торгову марку під назвою Andre Tan та відкрив дизайн-студію. З початку 2000-х модельєр регулярно представляв свої колекції на Ukrainian Fashion Week. Зокрема, йдеться про модні роботи "Хочу літати", "Гламур в бібліотеці", "Балет", "Небесні ластівки", "Живопис".

Фото: Ukrainian Fashion Week

Разом з Роберто Каваллі дизайнер працював над образами для учасниць конкурсу "Міс Європа 2006". Був ведучим телепрограми ProFashion та працював у програмі "Велике перевтілення" на "1+1". Також належав до суддів шоу "Модель XL".

Розробляв колекцію "Джунглі в офісі весна-літо 2012", яку демонструвала світська левиця Періс Хілтон та відома українська модель Сніжана Онопко. Також Андре Тан створював колекцію для української збірної на Олімпійські ігри.

У 2017 році Андре Тан вирішив припинити використовувати натуральне хутро для створення одягу. Цим рішенням він підтримав зоозахисну ініціативу UAnimal. Згодом дизайнера обрали президентом Ukrainian Fashion Council.

Фото з інстаграму Андре Тана

У 2019 році Андре Тан розробляв колекції Atelier в Українському культурному центрі в Парижі. Також модельєр став автором дитячої колекції Andre TAN Kids. Окрім цього, дизайнер часто відвідував різні світські заходи: виставки, прем'єри фільмів. Цікаво, що Андре Тан потрапив до Книги рекордів України, як наймолодший дизайнер України.

Де зараз Андре Тан

Після початку повномасштабного вторгнення Андре Тан засудив країну-агресорку за розпочату війну. Також він поширює інформацію про злочини росіян проти українського народу.

Фото з інстаграму Андре Тана

У вересні 2022 року дизайнер представив свій бренд одягу на Paris Fashion Week. Також команда дизайнера займається пошиттям форми для військових.

Фото з інстаграму Андре Тана

У 2023 році медіа поширили інформацію, що Андре Тан вступив у Стенфордський університет і переїхав до США. Утім, модельєр спростував цю інформацію. Він повідомив, що поїхав у США для обміну досвідом щодо розвитку бізнесу лише на 8 днів. Однак, як саме вдалося виїхати модельєру, невідомо.

Фото з інстаграму Андре Тана

Фото з інстаграму Андре Тана

У 2024 році у мережі з'явилися світлини, на яких Андре Тана помітили на вечірці у Лондоні. Він з'явився на заході в образі Папи Римського. Пізніше дизайнер розповів, що поїхав у Велику Британію у робочих справах. А на вечірку прийшов до своєї подруги, з якою дружить близько 20 років.

Скриншот Богдана Беспалова

У соцмережах дизайнер ділиться порадами щодо правильного підбору одягу й адаптації трендів у гардеробі. Також він створив осінньо-зимову колекцію 2024-2025. А нещодавно Андре Тан анонсував відкриття магазину свого бренду у Варшаві.

Фото з інстаграму Андре Тана

Фото з інстаграму Андре Тана

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