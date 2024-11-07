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Олегу Тягнибоку 56: як змінився головний "свободівець" України під час служби у ЗСУ

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Олег Тягнибок дуже змінився за час повномасштабної війни Новина оновлена 07 листопада 2024, 17:51
Олег Тягнибок дуже змінився за час повномасштабної війни. Фото Getty Images

Політик з перших днів вторгнення служить у лавах Збройних сил України

Олег Тягнибок – відома особистість в українській політиці. Він очолює Всеукраїнське об’єднання "Свобода" та був депутатом кількох скликань Верховної Ради, а також балотувався у президенти України. Під час повномасштабного вторгнення політик пішов служити у лавах ЗСУ.

"Телеграф" у день народження Олега Тягнибока покаже, як змінився екс-нардеп під час війни в Україні.

Олег Тягнибок
Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

Олег Тягнибок – свободівець відзначає 56-річчя

Цього дня, 7 листопада, головний свободівець України Олег Тягнибок відзначає свій день народження – йому виповнюється 56 років. Політик народився у Львові, має вищу медичну освіту та офіцерське звання майор.

Олег Тягнибок
Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок оголосив про зупинення політичної діяльності партії під час воєнного стану. Колишній нардеп як доброволець був мобілізований до лав Збройних сил України.

Олег Тягнибок фото
Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

Відомо, що зараз Олег Тягнибок є заступником командира окремого батальйону 128 окремої бригади ТРО Збройних сил України.

На свіжих фотографіях у Facebook можна побачити, що Олег Тягнибок дуже змінився ззовні. Він за час війни явно постарів і, як і багато військових, відпустив бороду. Також можна помітити, що у екс-нардепа додалося сивини.

Олег Тягнибок війна
Олег Тягнибок. Фото: Getty Images
Олег Тягнибок війна

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають діти Олега Тягнибока та що про них відомо. Син схожий на маму, а дочки — копія батька.

Теги:
#Війна #Олег Тягнибок #ЗСУ