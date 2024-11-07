Олегу Тягнибоку 56: як змінився головний "свободівець" України під час служби у ЗСУ
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Політик з перших днів вторгнення служить у лавах Збройних сил України
Олег Тягнибок – відома особистість в українській політиці. Він очолює Всеукраїнське об’єднання "Свобода" та був депутатом кількох скликань Верховної Ради, а також балотувався у президенти України. Під час повномасштабного вторгнення політик пішов служити у лавах ЗСУ.
"Телеграф" у день народження Олега Тягнибока покаже, як змінився екс-нардеп під час війни в Україні.
Олег Тягнибок – свободівець відзначає 56-річчя
Цього дня, 7 листопада, головний свободівець України Олег Тягнибок відзначає свій день народження – йому виповнюється 56 років. Політик народився у Львові, має вищу медичну освіту та офіцерське звання майор.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок оголосив про зупинення політичної діяльності партії під час воєнного стану. Колишній нардеп як доброволець був мобілізований до лав Збройних сил України.
Відомо, що зараз Олег Тягнибок є заступником командира окремого батальйону 128 окремої бригади ТРО Збройних сил України.
На свіжих фотографіях у Facebook можна побачити, що Олег Тягнибок дуже змінився ззовні. Він за час війни явно постарів і, як і багато військових, відпустив бороду. Також можна помітити, що у екс-нардепа додалося сивини.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають діти Олега Тягнибока та що про них відомо. Син схожий на маму, а дочки — копія батька.