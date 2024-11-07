Олегу Тягнибоку 56: як змінився головний "свободівець" України під час служби у ЗСУ

Політик з перших днів вторгнення служить у лавах Збройних сил України

Олег Тягнибок – відома особистість в українській політиці. Він очолює Всеукраїнське об’єднання "Свобода" та був депутатом кількох скликань Верховної Ради, а також балотувався у президенти України. Під час повномасштабного вторгнення політик пішов служити у лавах ЗСУ.

"Телеграф" у день народження Олега Тягнибока покаже, як змінився екс-нардеп під час війни в Україні.

Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

Олег Тягнибок – свободівець відзначає 56-річчя

Цього дня, 7 листопада, головний свободівець України Олег Тягнибок відзначає свій день народження – йому виповнюється 56 років. Політик народився у Львові, має вищу медичну освіту та офіцерське звання майор.

Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок оголосив про зупинення політичної діяльності партії під час воєнного стану. Колишній нардеп як доброволець був мобілізований до лав Збройних сил України.

Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

Відомо, що зараз Олег Тягнибок є заступником командира окремого батальйону 128 окремої бригади ТРО Збройних сил України.

На свіжих фотографіях у Facebook можна побачити, що Олег Тягнибок дуже змінився ззовні. Він за час війни явно постарів і, як і багато військових, відпустив бороду. Також можна помітити, що у екс-нардепа додалося сивини.

Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають діти Олега Тягнибока та що про них відомо. Син схожий на маму, а дочки — копія батька.