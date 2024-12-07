Мода на межі епох: як українці одягалися в перші роки незалежності

Це була не просто зміна одягу, а справжня культурна революція

Кінець 80-х та початок 90-х років — це унікальний період в історії української моди, коли зруйнована радянська система змусила людей творити власний стиль буквально з нічого.

Цей час характеризувався не лише економічними труднощами, а й соціальними змінами, які вплинули на формування нових модних тенденцій. Про це розповіла відома культурологиня та історик моди Зоя Звиняцьківська.

Час креативності та виживання

Розпад Радянського Союзу поставив українців перед складним викликом: як бути модним в умовах тотального дефіциту та економічної кризи. Жінки перетворилися на справжніх кутюр'є власного гардероба. Вони навчилися перешивати старий одяг, створювати неймовірні речі з підручних матеріалів.

Люди відчували неприязнь до радянського одягу, який вважали немодним і непривабливим. Вони відмовлялися його носити, оскільки це викликало у них дискомфорт. Відкидаючи традиційні фасони, вони заперечували усталені стереотипи щодо того, що можна одягати на роботу, до школи чи в театр.

Субкультурна революція

Для молоді 1990-ті стали часом справжнього визволення. Неформальні угруповання нарешті змогли вийти з тіні, експериментуючи з власним стилем. У Львові, наприклад, з'явилися унікальні "хіпі-байкери", які поєднували образи закордонних рок-музикантів з місцевим колоритом.

Журнал "Ровесник" фактично став підручником моди для молоді. Постери закордонних музичних гуртів надихали українців на сміливі експерименти з власним стилем. Одна модна річ могла підняти соціальний статус — джинси або светр були майже перепусткою до "престижного товариства".

Культові речі того часу:

турецький светр "Team Boys";

джинси, зварені в "Білизні";

малиновий піджак;

спортивний костюм Adidas;

шкіряні куртки з радянськими значками.

Естетика визволення

Люди свідомо руйнували радянські стереотипи в одязі. Вони почали експериментувати з яскравим макіяжем, короткими спідницями та сексуальними силуетами. Конкурси краси 1988-1990 років стали справжнім проривом у самовираженні.

Сьогодні українська мода стала частиною глобального простору. Дівчина з Києва чи Львова вже не виглядає "інопланетянкою", як у 90-ті. Вона має спільні риси зі своїми однолітками в Берліні чи Сан-Франциско.

Раніше "Телеграф" розповідав, завдяки кому вишиванка стала популярним одягом. Радянський період приніс несподівані зміни у статусі вишиванки.