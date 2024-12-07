Мода на стыке эпох: как украинцы одевались в первые годы независимости

Это была не просто смена одежды, а настоящая культурная революция

Конец 80-х и начало 90-х — это уникальный период в истории украинской моды. Тогда разрушенная советская система заставила людей творить собственный стиль буквально из ничего.

Это время характеризовалось не только экономическими трудностями, но и социальными изменениями, которые повлияли на формирование новых модных тенденций. Об этом рассказала известная культурологиня и историк моды Зоя Звиняцкивская.

Время креативности и выживания

Развал Советского Союза поставил украинцев перед сложным вызовом: как быть модным в условиях тотального дефицита и экономического кризиса. Женщины превратились в настоящие кутюрье собственного гардероба. Они научились перешивать старую одежду, создавать невероятные вещи из подручных материалов.

Люди испытывали неприязнь к советской одежде, которую считали немодной и непривлекательной. Они отказывались ее носить, поскольку это вызывало у них дискомфорт. Отвергая традиционные фасоны, они отрицали устоявшиеся стереотипы относительно того, что можно одевать на работу, в школу или в театр.

Субкультурная революция

Для молодежи 1990-е стали временем настоящего освобождения. Неформальные группировки наконец-то смогли выйти из тени, экспериментируя с собственным стилем. Во Львове, например, появились уникальные "хиппи-байкеры", сочетавшие образы зарубежных рок-музыкантов с местным колоритом.

Журнал "Ровесник" фактически стал учебником моды для молодежи. Постеры зарубежных музыкальных групп вдохновляли украинцев на смелые эксперименты с собственным стилем. Одна модная вещь могла поднять социальный статус – джинсы или свитер были почти пропуском в "престижное общество".

Культовые вещи того времени:

турецкий свитер "Team Boys";

джинсы, сваренные в "белизне";

малиновый пиджак;

спортивный костюм Adidas;

кожаные куртки с советскими значками.

Эстетика освобождения

Люди сознательно рушили советские стереотипы в одежде. Они начали экспериментировать с ярким макияжем, короткими юбками и сексуальными силуэтами. Конкурсы красоты 1988-1990 годов стали настоящим прорывом в самовыражении.

Сегодня украинская мода стала частью глобального пространства. Девушка из Киева или Львова уже не выглядит "инопланетянкой", как в 90-е. Она имеет общие черты со своими сверстниками в Берлине или в Сан-Франциско.

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