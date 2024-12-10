Шведський "десант" на Курщині — танк Strv 122 та БМП CV-90 використовуються в лавах Сил оборони (фото)

БМП бійці вважають найкращою і придумали їй незвичне застосування

Курська операція ЗСУ триває. Серед застосованої техніки, як вітчизняні, так і іноземні зразки. Одразу дві потужні бронемашини шведського виробництва залучені на цьому напрямку.

У 21 омбр показали фото шведського танку Strv 122 та БМП CV-90. Strv 122 (Stridsvagn 122) — це шведський основний бойовий танк. Він базується на конструкції німецького Leopard 2A5, але містить різні модифікації для підвищення його характеристик і живучості. В українській армії його ще вдосконалили — додали динамічний захист "Контакт-1" та антидронову сітку.

Strv 122 в Курській області

Додатковий захист на Strv 122

Strv 122 виробляли до 2002 року. Танк важить майже 63 тонни, може їхати близько 550 км, максимальна швидкість — 68 км/год. Strv 122 оснащено 120-мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall L/44. Додаткове озброєння — два 7,62-мм кулемети Ksp m/94 і 80-мм димовий гранатомет GALIX.

Strv 122 в ЗСУ

БМП CV-90

Combat Vehicle 90 (CV90) — сімейство шведських бойових машин піхоти, розроблене компанією BAE Systems. Машина виробляється з кінця 1980-х років і пройшла кілька модернізацій, у результаті чого були створені різні моделі, розроблені для різних бойових потреб. CV90 має гусеничне шасі, та потужну гармату.

БМП CV-90 в ЗСУ

БМП CV-90 часто плутають з танком

Командир механізованої роти 21 механізованої бригади капітан Максим Горбатюк розповів, що гармату стали використовувати не так, як задумано конструкцією, що здивувало навіть виробників. "Гармата 40 мм, дозволяє працювати як прямою наводкою, так і з закритих позицій. Це наша фішка, про яку самі шведи не були впевнені, що ми їм правду кажемо", — розповідає командир, і додає, що машина має добрий захист. У бригаді також кажуть, що CV90 бійці вважають її найкращою в світі, спираючись на півторарічний досвід використання.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання в Курській області РФ українського безпілотного авіакомплексу "Фурія". Його виробляти та вдосконалювати почали ще з 2014 року.