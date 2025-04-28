Барокова перлина Києва відкрита для відвідувачів: як побачити Маріїнський палац з середини (фото)

Колишня резиденція імператорської родини, що пережила революції та війни, сьогодні функціонує як офіційна президентська резиденція для урочистих заходів і водночас відкрита для відвідувачів

Маріїнський палац — одна з найяскравіших архітектурних перлин Києва, яка вражає своєю величчю, історією та атмосферою. Сьогодні ця унікальна пам’ятка відкрита для відвідувачів, і кожен охочий може поринути у світ минулого, відвідавши захопливі екскурсії.

Маріїнський палац поєднує в собі багату історію та неперевершену красу стилю бароко. Цей палац, зведений у середині XVIII століття, став справжнім символом епохи та важливою частиною культурної спадщини України.

Історичний контекст

Палац розташований на території колишнього Царського саду, який спочатку був виноградником, заснованим ще за часів Петра І. З одного боку Маріїнський палац оточує Маріїнський парк, створений у другій половині XIX століття в пейзажному стилі з вигнутими алеями. З іншого боку — Міський сад із регулярною сіткою алей.

За свою історію палац був резиденцією імператорської родини: тут відпочивала імператриця Марія Федорівна, а також проходили урочисті заходи. Під час революційних подій споруда використовувалася як штаб, а згодом — як школа та музей. Після руйнувань у Другу світову війну палац було відновлено у повному обсязі.

Унікальна архітектура палацу

Будівництво Маріїнського палацу розпочалося у 1744 році за ініціативою імператриці Єлизавети Петрівни. Проєкт розробив італійський архітектор Бартоломео Растреллі, знаний своїми розкішними бароковими спорудами. Завершення будівництва відбулося у 1752 році під керівництвом його учня Івана Мічуріна.

Палац має характерний П-подібний план: центральний двоповерховий корпус оточений одноповерховими крилами. Фасад прикрашений вишуканою ліпниною, колонами коринфського ордера, а також декоративними елементами, що підкреслюють велич і урочистість споруди. Колірна палітра — ніжні бірюзові стіни в поєднанні зі світло-жовтими колонами та білою ліпниною — створює святковий і вишуканий вигляд.

Особливу увагу привертають позолочені деталі, маскарони та ажурні балюстради, які роблять фасад палацу неповторним і запам’ятовуваним.

Внутрішнє оздоблення

Інтер’єри Маріїнського палацу вражають розкішшю та багатством стилів. Тут поєднуються елементи ампіру та ренесансу, що проявляються у витонченій ліпнині, позолочених деталях, розписах стель та величезних кришталевих люстрах. Особливо відомий Білий зал — просторий і світлий, він використовується для офіційних церемоній. Також варто відвідати Зелений салон і Бенкетний зал, кожен з яких має унікальну атмосферу і неповторний стиль.

Нині Маріїнський палац є офіційною резиденцією Президента України для проведення урочистих заходів, приймання іноземних делегацій та важливих державних подій. Водночас він відкритий для відвідувачів, які можуть долучитися до екскурсій і дізнатися більше про історію, архітектуру та культурну спадщину України.

Екскурсії в Маріїнському палаці

Екскурсії в Маріїнському палаці проходять щогодини з 10:00 до 17:00, даючи змогу побачити розкішні інтер’єри та дізнатися історію палацу і його видатних гостей. Групові екскурсії організовують у п’ятницю, суботу та неділю за умови мінімум 15 учасників. Щочетверга – безплатні дитячі екскурсії для шкільних груп. Забронювати візит можна на офіційному сайті палацу m-palace.com.ua, де доступний розклад та умови відвідування.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим відомий колишній Потьомкінський палац, який постраждав під час атаки у Дніпрі. Палац розташований у центральному парку ім. Т.Г. Шевченка, де колись був сад відставного запорізького осавула Лазаря Глоби.