Наречете себе на цілий рік нещасть: що категорично заборонено робити 29 квітня

Цього дня варто дотримуватися деяких заборон

Цього вівторка, 29 квітня, за новим церковним календарем православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святих дев'ятьох мучеників, які постраждали у місті Кизик. Їхні імена: Феогній, Руф, Антипатр, Теостих, Артем, Магн, Феодот, Тавма, Філомарх.

Згідно з переказами, за часів правління імператора Діоклетіона християн переслідували з особливою жорстокістю. Дев’яті хоробрих юнаків із Кизика проповідували віру в Христа. За це їх схопили і піддали тортурам.

Попри знущання, вони не зреклися своєї віри і прийняли мученицьку смерть. Пам’ять про них збереглася й донині і символізує стійкість та непохитну віру.

Традиції та прикмети 29 квітня

В цей день віряни йдуть до храму, беруть участь у літургії і ставлять свічки за зміцнення віри. Заведено молитися за мир у сім’ї та країні, а також просити у Всевишнього допомоги у складних життєвих ситуаціях.

Якщо в цей день тепло і ясно — чекайте на врожайне літо;

якщо зранку немає вітру — рік буде спокійним для сімейних справ;

в небі з’явилася веселка — буде велика радість чи зміни на краще.

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Що не можна робити 29 квітня

сваритися, конфліктувати чи ображати когось — це притягне до вас невдачі на цілий рік;

відмовляти комусь у допомозі — вважається, що ігнорування нужденних принесе нещастя у ваш дім;

бути жадібними чи корисливими — незабаром це повернеться до вас дзеркально.

Іменини 29 квітня

Цього дня свої іменини відзначають Арсеній, Артем, Богдан, Василь.

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