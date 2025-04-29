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Наречете себе на цілий рік нещасть: що категорично заборонено робити 29 квітня

Автор
Наталія Дума
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Що не можна робити 29 квітня 2025 року
Що не можна робити 29 квітня 2025 року. Фото Freepik

Цього дня варто дотримуватися деяких заборон

Цього вівторка, 29 квітня, за новим церковним календарем православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святих дев'ятьох мучеників, які постраждали у місті Кизик. Їхні імена: Феогній, Руф, Антипатр, Теостих, Артем, Магн, Феодот, Тавма, Філомарх.

Згідно з переказами, за часів правління імператора Діоклетіона християн переслідували з особливою жорстокістю. Дев’яті хоробрих юнаків із Кизика проповідували віру в Христа. За це їх схопили і піддали тортурам.

Попри знущання, вони не зреклися своєї віри і прийняли мученицьку смерть. Пам’ять про них збереглася й донині і символізує стійкість та непохитну віру.

Традиції та прикмети 29 квітня

В цей день віряни йдуть до храму, беруть участь у літургії і ставлять свічки за зміцнення віри. Заведено молитися за мир у сім’ї та країні, а також просити у Всевишнього допомоги у складних життєвих ситуаціях.

  • Якщо в цей день тепло і ясно — чекайте на врожайне літо;
  • якщо зранку немає вітру — рік буде спокійним для сімейних справ;
  • в небі з’явилася веселка — буде велика радість чи зміни на краще.
Фото: freepik

Що не можна робити 29 квітня

  • сваритися, конфліктувати чи ображати когось — це притягне до вас невдачі на цілий рік;
  • відмовляти комусь у допомозі — вважається, що ігнорування нужденних принесе нещастя у ваш дім;
  • бути жадібними чи корисливими — незабаром це повернеться до вас дзеркально.

Іменини 29 квітня

Цього дня свої іменини відзначають Арсеній, Артем, Богдан, Василь.

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята ми відзначатимемо у травні 2025. Ми зібрали для вас календар релігійних подій останнього місяця весни 2025.

Теги:
#Прикмети #Заборони #Церковне свято