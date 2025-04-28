На нафтобазі під Новоросійськом у Росії спалахнула масштабна пожежа (відео)

Офіційної інформації від України наразі немає

У промисловій зоні села Кирилівка під Новоросійськом увечері 28 квітня сталася пожежа на нафтобазі після серії вибухів. За попередньою інформацією, вогонь охопив місткість з дизельним пальним і поширився на легкові автомобілі та контейнери.

Про це повідомив мер Новоросійська Андрій Кравченко. За його словами, на місці працюють підрозділи МНС та місцевої служби порятунку – всього для ліквідації наслідків інциденту залучили вісім пожежних розрахунків та 27 рятувальників.

За попередніми даними, постраждалих серед росіян немає, а загрози подальшого розповсюдження вогню не зафіксовано.

Місцеві пабліки та Телеграм-канали раніше повідомляли про загрозу удару українськими протикорабельними ракетами "Нептун".

Однак, як уточнили в українській OSINT-групі "КіберБорошно", вибухи сталися вже після початку пожежі. За їхньою інформацією, причиною займання стала детонація однієї з бочок з паливом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 28 квітня Брянськ у Росії зазнав масованої атаки ударних безпілотників, у місті пролунало близько 15 вибухів. Внаслідок ударів було пошкоджено стратегічно важливе оборонне підприємство "Кремній Ел".