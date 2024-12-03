Курська операція досягла однієї з цілей. Чи справді існувала загроза для Сумщини

Росіяни готували наступ не тільки на Харківщину

У багатьох людей й досі залишається питання щодо цілей Курської операції ЗСУ та її початку, зокрема: чи дійсна вона була превентивним заходом, який відвернув прорив кордону росіянами у Сумській області.

Як зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в інтерв'ю РБК-Україна, армія РФ дійсно накопичувала сили біля цього кордону.

"Це був превентивний захід і його треба розглядати в контексті Харківської операції. Коли розпочалась Харківська операція, ворог накопичив багато військ і на Сумському напрямку. Це було зафіксовано. Щоб не допустити, щоб ворог зайшов на Сумський напрямок, була здійснена Курська операція", — каже Артюх.

За його словами, росіяни тривалий час накопичували сили, що мали атакувати Сумську область. А Курська операції була спланована як крок на упередження. Проте успіх ЗСУ на кордоні підштовхнув їх просуватись вперед та утримувати території РФ. Завдяки цьому наступ на Сумщину не відбувся.

"Але це все не так просто планується, це мав бути певний час, потрібна була інформація про ворога, в якому стані і де вони. На мій погляд, це була дуже правильно спланована операція, яка досягла своєї мети, ми зайшли на територію ворога, почали бити ворога на його території, знищувати ворога на його території. І там знищується інфраструктура ворожа, а не наша. Тому з усіх боків це був приклад правильного планування бойових дій", — пояснює начальник ОВА.

На питання кореспондента, чи готова наразі Сумщина, якщо армія РФ все ж піде на цю область, Артюх запевнив, що так. Адже держава виділила чималі кошти на будівництво фортифікаційних споруд та укріплення позицій ЗСУ.

"І це завдання президента виконане. Тобто, на сьогодні, з урахуваннями можливих наступів, в тому числі кругова оборона, ці питання були враховані при плануванні побудови цих фортифікаційних споруд", — додає голова області.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за даними ЗМІ, ЗСУ в Курській області наказали триматися до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа 20 січня.