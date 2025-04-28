"Пролог до колапсу": Клімкін розповів, чим загрожує Україні здача Криму

Наслідки можуть бути руйнівними

Якщо Росія якимось чином зможе добитися визнання анексії Криму, то це буде катастрофою для України, і не тільки. Однак це їй навряд чи вдасться.

Про це розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю "Радіо NV". За його словами, у Москві добре розуміють те, чим обернеться для України втрата своєї території.

"Для нас це — і Путін це більш ніж розуміє, він це феноменально розуміє — може стати прологом до внутрішнього хаосу і, я сказав би, колапсу", — сказав він.

За словами Клімкіна, насамперед розпочнеться запекла внутрішня дискусія про те, за що була ця війна. При цьому він упевнений, що Москва вкладатиметься в цю дискусію на всі сили.

Крім того, дипломат зазначив, що здача Криму практично дорівнює геноциду кримськотатарського народу, який є частиною української внутрішньої політики. Тому це стане додатковою "лінією розламу".

Ексміністр додав, що від України юридичного визнання здачі Криму ніхто не вимагатиме, оскільки ніхто не вірить, що Київ коли-небудь це зробить. Однак, якщо адміністрація президента США якось спробує маніпулювати цією темою, то загроза також буде і для президента України як гаранта Конституції.

"Вся система політичної легітимності в Україні може бути поставлена під сумнів. І ми можемо отримати навіть не хаос, а колапс. І я думаю, що Путін це чудово розуміє, і що після цього колапсу він отримає набагато більше", — додав він.

Клімкін каже, що якщо США підуть на такий крок, то вони вважатимуться країною, яка підриває положення Конституції України, а тому Київ має розірвати дипломатичні відносини з Вашингтоном і зупинити всю співпрацю. Водночас він поставив під сумнів те, що зараз Україна зможе собі це дозволити.

Нагадаємо, що Дональд Трамп вже спростував заяви ЗМІ, що нібито США хочуть визнати Крим та низку окупованих територій російськими.