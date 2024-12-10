Шведский "десант" на Курщине – танк Strv 122 и БМП CV-90 используются в рядах Сил обороны (фото)

БМП бойцы считают лучшей и придумали ей необычное применение

Курская операция ВСУ продолжается. Среди применяемой техники, как отечественные, так и иностранные образцы. Сразу две мощные бронемашины шведского производства привлечены на этом направлении.

В 21 омбр показали фото шведского танка Strv 122 и БМП CV-90. Strv 122 (Stridsvagn 122) – это шведский основной боевой танк. Он базируется на конструкции немецкого Leopard 2A5, но содержит разные модификации для повышения его характеристик и живучести. В украинской армии его еще усовершенствовали — добавили динамическую защиту "Контакт-1" и антидроновую сетку.

Strv 122 в Курской области

Дополнительная защита на Strv 122

Strv 122 производили до 2002 года. Танк весит около 63 тонн, может ехать около 550 км, максимальная скорость — 68 км/ч. Strv 122 оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall L/44. Дополнительное вооружение – два 7,62-мм пулемета Ksp m/94 и 80-мм дымовой гранатомет GALIX.

Strv 122 в ВСУ

БМП CV-90

Combat Vehicle 90 (CV90) – семейство шведских боевых машин пехоты, разработанное компанией BAE Systems. Машина производится с конца 1980-х годов и прошла несколько модернизаций, в результате чего были созданы разные модели, разработанные для разных боевых нужд. CV90 имеет гусеничное шасси, и мощное орудие.

БМП CV-90 в ВСУ

БМП CV-90 часто путают с танком

Командир механизированной роты 21 механизированной бригады капитан Максим Горбатюк рассказал, что пушку стали использовать не так, как задумано конструкцией, что удивило даже производителей. "Пушка 40 мм позволяет работать как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Это наша фишка, о которой сами шведы не были уверены, что мы им правду говорим", — рассказывает командир, и добавляет, что машина имеет хорошую защиту. В бригаде также говорят, что CV90 бойцы считают ее лучшим в мире, опираясь на полуторагодовалый опыт использования.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании в Курской области РФ украинского беспилотного авиакомплекса "Фурия". Его производить и усовершенствовать начали еще с 2014 года.