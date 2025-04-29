"Помруть мільйони": Венс знову дав прогноз на війну Росії проти України

Віцепрезидент знову прогнозує ядерну війну

У США вважають, що Україна не зможе перемогти Росію, але бойові дії можуть перерости у ядерну війну. При цьому там вважають, що досягають поступового прогресу у процесі досягнення припинення вогню.

Про це розповів віцепрезидент США Джей Ді Венс у розмові з одним із лідерів руху MAGA Чарлі Кірком. Запис розмови доступний на каналі Кірка у Youtube.

За його словами, на даному етапі росіяни та українці мають різні вимоги щодо того, яким вони бачать завершення війни. Однак він зазначив, що на сьогодні головним досягненням стало те, що обидві сторони окреслили свої вимоги до завершення війни.

Венс додав, що не може сказати напевно, що США вдасться "звести дві сторони разом", хоч і зазначив, що є певний оптимізм.

"Якщо це (війна, — ред.) не припиниться, українці не виграють війну. Я думаю, що в мейнстрімних ЗМІ існує дивна ідея, що якщо це триватиме ще кілька років, то росіяни впадуть, українці повернуть собі свою територію, і все повернеться до того, що було до війни. Це не та реальність, у якій ми живемо", — сказав віцепрезидент США.

Венс висловив переконання, що якщо війна затягнеться, це призведе до "краху суспільств", оскільки обидві країни мають жахливі проблеми з демографією, а також до "загибелі ще мільйонів людей".

"І це може перерости в ядерну війну. Це треба припинити", — сказав він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп спростував заяви ЗМІ, що нібито Вашингтон хоче визнати Крим і низку окупованих територій російськими.