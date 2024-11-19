Хорватія надасть Україні 30 танків та 30 БМП: що це за техніка та наскільки застаріла (фото, відео)

Україні бронетехніка не завадить, тим більше — моделі вже знайомі

Україна отримає партію танків М-84 та БМП М-80 від Хорватії. Військове відомство цієї країни оцінило їхню вартість у 144,8 млн євро. В цю суму входять не тільки 30 танків та 30 БМП, а й запасні частини та снаряди.

Як зазначає Мілітарний, Україна вперше отримуватиме танки М-84. Проте вони не будуть заскладними для опанування, адже будувались на основі експортного радянського танку Т-72М1 в тодішній Югославії.

Характеристики танка М-84

Цей танк розробили в 80-ті роки. Його серійно випускали до 1991 року. Він пройшов випробування у війнах в 90-х. Танк використовували не тільки країни колишньої Югославії, а й Кувейт, куди експортувалась одна з версій танка. Танк був модернізований до рівня М-84А4 Snajper, а в 2023 році пройшов капітальний ремонт.

На відміну від радянського пращура, хорватський танк має кілька важливих оновлень: новий балістичний обчислювач, інфрачервоний приціл навідника, новий двигун та приводи повороту башти. Українським військовим буде потрібно звернути увагу на захист, адже цей момент залишився на рівні радянського Т-72.

Характеристики БМП M-80

БМП М-80 словенської армії

Україні вже передавала такі БМП Словенія. М80 — це югославська бойова машина піхоти, розроблена в 1980 році для заміни старого бронетранспортера М-60П. М80 була розроблена з урахуванням досвіду використання радянських БМП і французьких моделей. Вона активно використовувалася в бойових діях на території колишньої Югославії. Екіпаж 3 особи, ще 7 осіб десанту. Озброєння M-80 — 20-мм швидкострільна автоматична гармата з темпом стрільби 1000 пострілів за хвилину. Існує кілька модифікацій M80, де M80A — основна модифікація з покращеною бронею та озброєнням тощо.

Максимальна швидкість:

По шосе: до 58 км/год (M80), до 65 км/год (M80A)

По плаву: 7,8 км/год (M80A)

Раніше "Телеграф" розповідав, як українські військові захищають бронетехніку та артилерію від дронів. Наприклад, на САУ "Краб" з Польщі наварюють "мангали".