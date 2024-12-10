Половина кандидатів у судді не можуть скласти тест на інтелект

Деякі конкурси затягнулися на роки

Через "надзвичайно складні" тести на IQ (коефіцієнт інтелекту) щонайменше половина суддівських посад в Україні сьогодні є вакантними. Тому їх скасування для кандидатів у судді є позитивною ініціативою.

Про це в ефірі День.LIVE заявив голова Верховного суду України Станіслав Кравченко. За його словами, є випадки, коли конкурсні процедури тривають 8–10 років.

"Ці тести, які зараз, надзвичайно складні. Якщо ми проводимо реформи, вони мають бути чіткі. У нас є конкурсні процедури, де судді перебувають в очікуванні вісім-десять років. Це привезло до того, що у нас жоден суддя в апеляційну інстанцію не призначений. Про що ми говоримо, якщо у нас немає основного компонента? В нас є велика проблема. Мінімум половина суддівських посад є вакантними", — сказав Кравченко.

Що відомо про скасування IQ-тестів

9 грудня президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо особливостей складання кваліфікаційного іспиту, який ВР ухвалила 20 листопада. Документом передбачено, що для претендентів до на посади в апеляційних судах та Вищому антикорупційному суді скасовується тест на IQ.

Тобто, прибирається вимога про 75% прохідного балу для когнітивного тестування — ВККС визначатиме його самостійно. Також після внесення змін для кваліфікаційного іспиту можна буде обрати спеціалізацію.

Тако передбачається, що у триваючих конкурсах до апеляційних судів і ВАКС тестування з історії української державності не проводитиметься. Відтепер тестування охоплюватиме такі теми, як історія української державності, загальні правові знання та спеціалізації суду (адміністративна, господарська або загальна), а практичні завдання будуть пов'язані з вибраною спеціалізацією суду.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про запровадження в Україні суду присяжних. За відповідний проєкт закону №3843 проголосувало 232 народних депутати.