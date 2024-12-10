Половина кандидатов в судьи не могут сдать тест на интеллект

Некоторые конкурсы затянулись на годы

Из-за "чрезвычайно сложных" тестов на IQ (коэффициент интеллекта) по меньшей мере половина судейских должностей в Украине сегодня вакантны. Поэтому их упразднение для кандидатов в судьи является положительной инициативой.

Об этом в эфире День.LIVE заявил председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко. По его словам, есть случаи, когда конкурсные процедуры длятся 8–10 лет.

"Эти тесты, которые сейчас, чрезвычайно сложны. Если мы проводим реформы, они должны быть четкими. У нас есть конкурсные процедуры, где судьи находятся в ожидании восемь-десять лет. Это привезло к тому, что у нас ни один судья в апелляционную инстанцию не назначен. О чем мы говорим, если у нас нет основного компонента? У нас есть большая проблема. – сказал Кравченко.

Что известно об отмене IQ-тестов

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" об особенностях сдачи квалификационного экзамена, который ВР приняла 20 ноября. Документом предусмотрено, что для претендентов на должности в апелляционных судах и Высшем антикоррупционном суде отменяется тест на IQ.

То есть убирается требование о 75% проходного балла для когнитивного тестирования — ВККС будет определять его самостоятельно. Также после внесения изменений в квалификационный экзамен можно будет выбрать специализацию.

Так предполагается, что в продолжающихся конкурсах в апелляционные суды и ВАКС тестирование по истории украинской государственности не будет проводиться. Теперь тестирование будет охватывать такие темы, как история украинской государственности, общие правовые знания и специализации суда (административная, хозяйственная или общая), а практические задачи будут связаны с выбранной специализацией суда.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о введении в Украине суда присяжных. За соответствующий проект закона №3843 проголосовали 232 народных депутата.