Тищенко під час засідання назвав суддю "кумом" та розсмішив зал (відео)

Без казусів не обійшлося

У четвер, 14 листопада, столичний суд вкотре обирає запобіжний захід для нардепа Миколи Тищенка, якого незважаючи на домашній арешт днями помітили на вулицях Києва. Під час засідання Тищенко раптово назвав суддю "своїм кумом".

Цей вислів нардепа розсмішив присутніх, проте він швидко "прояснив" ситуацію. Відповідне відео опублікував Obozrevatel.

Нардеп Микола Тищенко під час свого звернення в рамках судового засідання назвав суддю "своїм кумом".

"Іноді вони кажуть, що ми з вами перебуваємо у родинних зв’язках. Вони кажуть, що ми куми. Тобто ви — мій кум", — несподівано заявив Тищенко.

Потім нардеп спішно додав, що не хотів би, щоб його та суддю люди підозрювали б у "кумівстві", або у будь-яких інших родинних зв’язках. При цьому він давав, що більше не хоче чути нічого подібного і закликав своїх адвокатів повністю захищати його честь та гідність.

Варто зазначити, що на запитання журналістів про те, де Тищенко чи його захисник прочитали про "кумівство" з суддею, вони нічого не відповіли і поспішили залишити залу засідань.

До цього, 19 вересня суд продовжив нардепу Миколі Тищенку запобіжний захід ще на два місяці у вигляді цілодобового домашнього арешту. Народний обранець зобов’язаний носити електронний браслет, а також дотримуватися покладених на нього обов’язків.

Микола Тищенко всі звинувачення щодо себе відкидає і називає "інцидент" із побиттям військового у Дніпрі — провокацією.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідування (ДБР) оголосило Тищенку про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі чи викрадення людини). Якщо його визнають винним, він може отримати 5 років в’язниці.

Водночас адвокати Тищенка наголосили, що підозра необґрунтована, а запобіжний захід може навіть паралізувати роботу парламенту. Адже за відсутності нардепа на роботі не вистачатиме голосів за якийсь важливий законопроект.

Додамо, що по цій справі у червні суд відправив охоронця Тищенка під варту на два місяці без права внесення застави.

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