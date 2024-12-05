Рада підтримала створення суду присяжних в Україні: кого туди візьмуть та скільки платитимуть

ВР ще має проголосувати за документ у другому читанні

У четвер, 5 грудня, Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про запровадження в Україні суду присяжних. За відповідний проєкт закону №3843 проголосувало 232 народних депутати.

Про це повідомив народний депутат Олексія Гончаренка. Крім того, депутати 237 голосами підтримали супутній законопроєкт №3844 про зміни у закон "Про судоустрій".

Законопроєкт пропонує закріпити положення, що суд присяжних — це форма безпосередньої реалізації закріпленого в Конституції України права народу на здійснення правосуддя. Він буде здійснювати судочинство в суді першої інстанції у кримінальних справах.

Як буде виглядати суд присяжних

Також передбачається, що суд присяжних складається з одного професійного судді і Лави присяжних. Професійний суддя суду присяжних є процесуальним головуючим у судовому засіданні та не бере участі в прийнятті рішення Лавою присяжних по суті обвинувачення.

Лаву суду присяжних складають 8 присяжних. Склад Лави формується на основі випадкового автоматизованого відбору кандидатів у присяжні з-поміж громадян України, які постійно проживають у відповідному суддівському окрузі. Присяжним надаються гарантії недоторканності суддів на час виконання ними обов’язків у суді.

Як присяжні виноситимуть вердикт

Вердикт присяжних про винуватість особи вважається прийнятим, якщо за нього проголосують щонайменше 7 з 8 присяжних. Для цього вони мають відповісти на кожне запитання опитувального листа "так" або "ні". Вердикт Лави присяжних є обов’язковим для головуючого судді і має наслідком ухвалення ним вироку.

У разі ухвалення вердикту про винуватість рішення Лави присяжних приймається більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів присяжних рішення трактується на користь обвинуваченого.

Не тільки право, а й обов'язкок

Передбачається, що участь у суді присяжних стане не лише правом, а й конституційним обов'язком громадян. За ігнорування виклику до суду без поважних причин передбачені штрафи. Також планується накладати штрафи на роботодавців, які відмовляються відпускати працівників для участі в судових засіданнях.

Хто зможе стати присяжним

Присяжним зможе стати громадянин, який досяг 21 року, постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду. Водночас чиновники, адвокати, нотаріуси не зможуть стати присяжними.

Скільки платитимуть присяжним

Для заохочення присяжним пропонують виплачувати винагороду, розраховану з посадового окладу судді першої інстанції, що у 2024 році складає 63 тисячі гривень на місяць. Також їм відшкодовуватимуть витрати на проїзд і проживання.

Відповідати за формування та ведення Реєстру кандидатів у присяжні буде Державна судова адміністрація. Вона отримає доступ до персональних даних виборців для формування списків кандидатів. Документ також передбачає відповідальність для посадових осіб та керівників підприємств за ненадання або надання неповної інформації для складання списків кандидатів у присяжні.

Нагадаємо, Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу України Таким чином підвищення податків для фізичних осіб-підприємців було перенесено.