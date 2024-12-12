Підчерги та щотижневі вирівнювання. В Україні вводять нові правила відключення світла

Вони стосуватимуться не тільки побутових поживачів

В Україні планують встановити нові принципи застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) електроенергії. Вони передбачають однакові підходи при обмеженнях електропостачання для населення в усіх областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". Там зазначили, що з цією метою Міністерство енергетики затвердило оновлену "Інструкція про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії".

Вводяться підчерги

Передбачається, що кожна черга графіків погодинних відключень буде додатково розділена на дві підчерги. В "Укренерго" запевнили, що це робиться для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області.

Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато — диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги — якщо 2 черг замало. Також на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хв.

Чіткий час відключень

Зазначається, що тепер графіки погодинних відключень в усіх областях будуть уніфіковані, з дотриманням принципів рівномірності і справедливості. Кожна група споживачів у кожній області, яку визначає оператор системи розподілу (обленерго), отримає чіткий час відключення електроенергії з урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

З'являться щотижневі вирівнювання

У компанії наголосили, що оскільки упродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо — остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня. За це, як і раніше, відповідатимуть оператори системи розподілу (обленерго).

В "Укренерго" нагадали, що черга ГПВ — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Весь обсяг обмежень під час застосування графіків погодинних відключень поділений на 6 рівних черг.

До ГПВ не включаються критично важливі об’єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання, відповідно до встановленого мінімального навантаження. Перелік таких об’єктів затверджується обласними і Київською міською військовими адміністраціями.

Нововведення для промисловості та бізнесу

Буде посилено контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості. Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП — оператори системи розподілу (обленерго) мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі — застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж.

У компанії наголосили, що зараз усі оператори системи розподілу адаптують свої графіки до нових вимог. Про зміну графіків відключення у кожному з регіонів споживачі можуть дізнаватися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Роман Андарак заявив, що графіки погодинних відключень електроенергії будуть реальністю ще кілька місяців. Як мінімум — до настання весни.