Чотири великі міста сидітимуть без світла по пів дня за сильних морозів

Цей перелік може розширитись

В Україні щодня вимикають світло, проте є ряд міст, де обмеження можуть тривати по пів дня під час сильних морозів. І до них відносять не тільки Київ.

Про це розповів енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. За його словами, тривалі відключення світла можуть виникнути не тільки за сильних морозів.

"У Києві, Харкові, Одесі та Львові взимку може не бути світла по 10-12 годин, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -10°C", — наголосив він.

Проте кількість міст та тривалість годин, як зауважив експерт, залежить від наслідків майбутньої атаки росіяни. Адже удар ймовірніше припаде не тільки на генеруючі потужності, а й на підстанції.

Нагадаємо, за словами ексміністра енергетики Олексія Оржеля, є кілька потенційних сценаріїв електропостачання в зимовий період. Зараз середня тривалість відключень електроенергії становить близько восьми годин на добу. Утім, фахівці попереджають про можливість погіршення ситуації. За песимістичним прогнозом, взимку українці можуть стикнутися з відсутністю електроструму до 12 годин на добу. Проте цей сценарій найпесимістичніший.

Раніше "Телеграф" розповідав, як і коли запрацюють нові графіки відключення світла.