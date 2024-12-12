Подочереди и еженедельные выравнивания. В Украине вводятся новые правила отключения света

Они будут касаться не только бытовых потребителей

В Украине планируется установить новые принципы применения графиков почасовых отключений (ГПО) электроэнергии. Они подразумевают одинаковые подходы при ограничениях электроснабжения для населения во всех областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". Там отметили, что с этой целью Министерство энергетики утвердило обновленную "Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии".

Вводятся подочереди

Предполагается, что каждая очередь графиков почасовых отключений будет дополнительно разделена на две подочереди. В "Укрэнерго" заверили, что это делается для более точного и равномерного распределения ограничений между регионами и внутри каждой области.

Например, если обесточивания одной очереди слишком много — диспетчером может быть отдана командная на обесточивание 0,5 очереди или 2,5 очереди — если 2 очередей мало. Также на обесточивание и заживление абонентов официально отводится до 30 мин.

Четкое время отключений

Отмечается, что теперь графики почасовых отключений во всех областях будут унифицированы с соблюдением принципов равномерности и справедливости. Каждая группа потребителей в каждой области, определяемой оператором системы распределения (облэнерго), получит четкое время отключения электроэнергии с учетом максимально справедливого распределения по критериям день/ночь, будний/выходной.

Появятся еженедельные выравнивания

В компании подчеркнули, что поскольку в течение суток полностью уравнять продолжительность отключений каждой группы невозможно — окончательное выравнивание продолжительности обесточиваний будет происходить по итогам недели. За это по-прежнему будут отвечать операторы системы распределения (облэнерго).

В "Укрэнерго" напомнили, что очередь ГПО — это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Весь объем ограничений при использовании графиков почасовых отключений разделен на 6 равных очередей.

В ГПО не включаются критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение, в соответствии с установленной минимальной нагрузкой. Список таких объектов утверждается областными и Киевской городской военными администрациями.

Нововведения для промышленности и бизнеса

Будет ужесточен контроль применения графиков ограничения мощности (ГОМ) для промышленности. Если предприятия/юридические лица не выполняют команду о применении ГОП — операторы системы распределения (облэнерго) должны самостоятельно применить графики аварийного отключения по отношению к потребителям, которые подключены к их сетям. А оператор системы передачи — применить график аварийных отключений (ГАО) в отношении потребителей, которые подключены к магистральным сетям.

В компании подчеркнули, что сейчас все операторы системы распределения адаптируют свои графики к новым требованиям. Об изменении графиков отключения в каждом регионе потребители могут узнавать на сайте или официальных страницах облэнерго.

Напомним, замминистра энергетики Роман Андарак заявил, что графики почасовых отключений электроэнергии будут реальностью еще несколько месяцев. Как минимум – до наступления весны.