Як Київ готується до роботи світлофорів під час відключень: розслідування

В КМДА оцінили вартість оснащення усіх світлофорів в Києві шафами резервного живлення у 2-4 млрд гривень, а триватиме цей процес "декілька років"

У Києві тільки 35% світлофорів готові до роботи в умовах графіків відключень електроенергії. У такому великому місті, як столиця, це небезпечно, оскільки насувається зима, а з нею – дощі, заморозки, туман та ожеледиця, що може значно збільшити кількість дорожньо-транспортних пригод.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Наша Справа". Журналісти нагадують, що світлофорами в столиці займається комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", яке перебуває у підпорядкуванні КМДА та має на балансі 738 об'єктів. Журналісти поспілкувалися з начальником служби автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП "ЦОДР" Дмитром Якубовським.

"Шаф резервного живлення на сьогодні встановлено 207, якими заживлено 260 світлофорних об'єктів. Це дало нам змогу під час відключення основного електроживлення подовжити час роботи світлофорного об'єкта до 24 годин. При цьому, коли так сталося, що шафа майже розрядилася або розрядилася повністю, а живлення відновилося, шафа заряджається до п'яти годин, скажімо так", – розповів він.

Таким чином, зазначили журналісти, тільки 35% світлофорів мають доступ до резервного живлення. Цього недостатньо для забезпечення порядку на дорогах під час відключень. У КП розводять руками та кажуть – до початку відключень такої проблеми не було, тому й рішення виробляти не було потрібно.

"Це все з початку відключень, рішення нами напрацювалося, шаф резервного живлення, як таких не було, а з такими технічними параметрами їх в природі і не існувало. Тому нами опрацювалося технічне завдання, комунікували з різними компаніями, ми зустрічалися, проговорювали, як ми будемо вирішувати цю проблему. В якийсь момент це все було вирішено, провели тестування резервного живлення кількох шаф, знайшли класні та почали їх ставити", – пояснив Якубовський.

За його словами, існує також дефіцит робочої сили, що значно уповільнює процес встановлення шаф. Виготовлення цих пристроїв – теж справа не швидка. Оскільки шафа резервного живлення – не просто "ящик", а дуже складний механізм. Ще й недешевий – коштує в середньому до 300 тисяч гривень за одиницю. Альтернативи на кшталт сонячних панелей вважають не дуже ефективними – вони не можуть працювати 24/7, як шафи. А підключити світлофори до критичної інфраструктури неможливо – потрібні зміни до державних будівельних норм, яке повинні внести у Міністерстві розвитку громад та територій України. Це ще довше, ніж виготовлення та встановлення шаф.

В КМДА оцінили вартість оснащення усіх світлофорів в Києві шафами резервного живлення у 2-4 млрд гривень, а триватиме цей процес "декілька років". При цьому на наступні два роки на розвиток світлофорного регулювання столиця спрямує 152 млн грн.

"До кінця року нам ще буде поставлено 200 шаф. Я думаю, якщо не буде повітряних тривог і будуть працівники на роботі, а в нас катастрофічно не вистачає кадрів, ми встановимо 100 і на початку наступного року ще 100", — запевнив Якубовський.

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