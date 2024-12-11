Скільки ще українцям доведеться жити з графіками відключень світла

Українцям треба готуватись до того, що з графіками ще треба буде жити певний час

Українська енергетична система працює в надскладних умовах, але поступово відновлюється. Та графіки будуть реальністю ще щонайменше кілька місяців. Як мінімум — до настання весни.

Про деталі розповів заступник міністра енергетики Роман Андарак в етері телеканалу Новини.LIVE. За даними фахівця, зараз енергосистема функціонує на максимальній межі своїх можливостей.

Спеціаліст прогнозує, що такі обмеження з електрикою триватимуть щонайменше до весни. "Ремонти продовжуються, але днями була дуже потужна атака на енергосистему сходу України, її відновлюють. Але система працює на межі. Це не те, що ми маємо якісь резерви, система працює по максимуму", — зазначив посадовець.

Фахівець наголошує, що за відсутності нових пошкоджень ситуація поступово покращиться. Спеціалісти не лише ремонтують пошкоджене обладнання, але й встановлюють альтернативні джереле енергетики.

"Я не дуже хочу прогнозувати, бо ці обстріли непередбачувані", — каже Андарак. Та українцям все одно треба бути готовими до можливих планових та позапланових вимкнень електроенергії.

Раніше "Телеграф" писав про те, за якої умови в Україні можуть ввести жорсткі графіки вимкнень світла. Погіршення ситуації в енергосистемі очікують при мінусовій температурі.