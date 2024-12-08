В Україні почнуть значно менше вимикати світло: коли це станеться та яка причина

Енергетики працюють цілодобово, щоб забезпечити всіх українців електрикою

Якщо ще минулого тижня українці сиділи по 6-8 годин на добу без світла, то зараз українські енергетики повідомляють про поступове покращення ситуації в електромережі після масштабної атаки наприкінці листопада. Вже з понеділка, 9 грудня, планують зменшити кількість та тривалість відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". Послаблення обмежень стосуватимуться не лише звичайних споживачів. Для побутових споживачів графік обмежень буде дещо м'якшим: з 8 до 19 години діятиме одна черга відключень.

Для промислових підприємств та бізнесу також передбачені зміни: обмеження електроспоживання діятимуть з 7 до 20 години. Спеціалісти продовжують відновлювальні роботи та намагаються якнайшвидше повернути пошкоджене технічне обладнання до повноцінної роботи.

Графіки відключень можуть змінюватися протягом дня. Про це в кожній області місцеві обленерго повідомлятимуть окремо. Додатково енергетики просять населення свідомо ставитися до електроспоживання і не вмикати одночасно кілька потужних приладів під час відновлення електропостачання.

Нагадаємо, що енергетики порадували українців графіком вимкнення світла на 8 грудня. Енергетики ліквідовують пошкодження енергосистеми.