В Україні взимку можуть вимикати світло до 12 годин на добу: за якої умови

Це залежить від кількох причин

Кілька тижнів тому росіяни відновили обстріли по українській енергетиці, спричинивши впровадження графіків вимкнення світла. Взимку, через похолодання та можливі нові руйнування української енергетики графіки можуть стати ще жорсткішими.

Якою буде ситуація з вимкненням, розповів ексміністр енергетики Олексій Оржель в етері Новини.LIVE. Є кілька потенційних сценаріїв електропостачання в зимовий період.

Зараз середня тривалість відключень електроенергії становить близько восьми годин на добу. Утім, фахівці попереджають про можливість погіршення ситуації. За песимістичним прогнозом, взимку українці можуть стикнутися з відсутністю електроструму до 12 годин на добу. Проте цей сценарій найпесимістичніший.

Важливою умовою стабільної роботи енергетичної системи є своєчасне відновлення інфраструктури. Оржель наголосив, що завдяки підтримці міжнародних партнерів та наявним запасам обладнання вдається оперативно відновлювати пошкоджені об'єкти електромереж.

Процес відновлення має певну послідовність. Спочатку рятувальники ДСНС забезпечують безпеку та розчищають території. Лише після цього енергетики отримують змогу розпочати відбудову та налагодження пошкоджених ліній електропередач.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що Україна готова лише до теплої зими. При температурі в мінус 10 треба чекати жорстких графіків вимкнення.