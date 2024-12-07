РФ готує масовану атаку на енергетику. Як відключатимуть світло в такому разі

Можливий удар по підстанціях

Наступний масований обстріл по Україні, до якого готується російська армія, ймовірніше, припаде на енергосистему, зокрема підстанції. Це викличе значний дефіцит та відключення світла одразу у кількох черг.

Про це розповів Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, в етері КИЇВ24. За його словами, наразі столиця споживає до 1,7 гВТ енергії у вечірній та ранковий час, а у денний — до 1 гВТ.

"Після удару по енергетиці виникне дефіцит і буде застосовано аварійні відключення. А згодом кількість черг, що будуть без світла одночасно, становитиме до 2-3", — пояснює експерт.

Він наголошує, що потужності, які забезпечують столицю, зможуть згенерувати після удару по енергетиці лише 0,7 гВт. Тобто дефіцит у мережі буде значний.

Водночас енергетики докладають максимум зусиль, аби не було, як у Тернополі, де майже чверть побутових споживачів без стабільного електропостачання.

Щодо відключень під час морозів Ігнатьєв сказав: "По 10-12 годин без світла сидітимуть люди у Києві, Харкові, Одесі та Львові, якщо середньодобова температура опуститься до -10°C".

Нагадаємо, за словами ексміністра енергетики Олексія Оржеля, є кілька сценаріїв, за яких в Україні вимикатимуть світло взимку на 12 годин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як і коли запрацюють нові графіки відключення світла.