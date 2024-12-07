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РФ готує масовану атаку на енергетику. Як відключатимуть світло в такому разі

Автор
Тетяна Крутякова
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Відключення світла після обстрілу Новина оновлена 07 грудня 2024, 15:30
Відключення світла після обстрілу. Фото Колаж "Телеграфу"

Можливий удар по підстанціях

Наступний масований обстріл по Україні, до якого готується російська армія, ймовірніше, припаде на енергосистему, зокрема підстанції. Це викличе значний дефіцит та відключення світла одразу у кількох черг.

Про це розповів Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, в етері КИЇВ24. За його словами, наразі столиця споживає до 1,7 гВТ енергії у вечірній та ранковий час, а у денний — до 1 гВТ.

"Після удару по енергетиці виникне дефіцит і буде застосовано аварійні відключення. А згодом кількість черг, що будуть без світла одночасно, становитиме до 2-3", — пояснює експерт.

Він наголошує, що потужності, які забезпечують столицю, зможуть згенерувати після удару по енергетиці лише 0,7 гВт. Тобто дефіцит у мережі буде значний.

Водночас енергетики докладають максимум зусиль, аби не було, як у Тернополі, де майже чверть побутових споживачів без стабільного електропостачання.

Щодо відключень під час морозів Ігнатьєв сказав: "По 10-12 годин без світла сидітимуть люди у Києві, Харкові, Одесі та Львові, якщо середньодобова температура опуститься до -10°C".

Нагадаємо, за словами ексміністра енергетики Олексія Оржеля, є кілька сценаріїв, за яких в Україні вимикатимуть світло взимку на 12 годин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як і коли запрацюють нові графіки відключення світла.

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#Україна #Росія #Вибухи