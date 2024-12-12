Після перемир'я в України два варіанти, один з них колапс, - Друзенко про те, що робити

Геннадій Друзенко вважає, що це буде не вічний мир і треба готуватись

Зараз, за великим рахунком, в мирі, перемир’ї, або в паузі зацікавлені всі сторони. А саме Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Володимир Путін.

Про це заявив юрист, ветеран та громадський діяч Геннадій Друзенко в інтерв'ю "Телеграфу" — "Залужний буде ремейком Ющенка, а Україні треба погоджуватись на важкий мир". Він назвав, чому для кожного з політиків важливе припинення вогню.

"Трампу треба швидка перемога, швидкий успіх, бо він вже сто разів проголосив, що треба припинити цю "безглузду", як він каже, війну. Зеленському треба припиняти, бо щодня ми втрачаємо територію, людей, і не видно, як ми можемо переламати ситуацію. І Путіну. У нього є всі підстави сказати, що на цьому етапі він виграв", — заявив він.

Друзенко не впевнений, що це буде вічний. Тут доведеться обирати, каже він.

"Я не думаю, що це буде вічний мир. Відновлення війни, або рецидив залежить від того, чи скористається Україна цією паузою ефективно, чи ні. Якщо ми станемо Південною Кореєю, то війни не буде. Якщо ми станемо Сирією, безумовно, ми в третьому "акті" колапсуємо, як Сирія чи Нагорний Карабах. Тут все залежить від нас. Говорять, що Путін переозброїться. А хто вам не дає? Хто як відновиться, це питання до обох", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" писав, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненим.