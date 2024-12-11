Єрмак розповів, на яких умовах насправді Трамп хоче зупинити війну

Америка не підтримуватиме диктатуру, впевнений Єрмак

Новообраний президент США Дональд Трамп має чітке бажання зупинити російську агресію проти України. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Під час зустрічі у Парижі президенти обговорили ключові питання врегулювання ситуації. Єрмак наголосив, що розмова була прямою відповіддю на російську пропаганду, яка поширює думку про начебто небажання України досягти миру. Про це керівник ОП сказав в інтерв’ю "Суспільному".

Принципова позиція української сторони залишається незмінною: припинення війни можливе лише на умовах відновлення територіальної цілісності та дії міжнародного права. Андрій Єрмак каже, що для України важливо отримати надійні юридичні гарантії, оскільки попередні домовленості не забезпечили безпеки України (вочевидь, йдеться про Будапештський меморандум, який Росія порушила, напавши на Україну).

Єрмак також сказав, що важливим є те, що попередні консультації з командою Трампа відбуваються завчасно. Це дає змогу одразу після інавгурації 20 січня розпочати предметну роботу над конкретними питаннями припинення війни.

"Для Америки неможливо підтримати диктатуру", — наголосив Єрмак, підкреслюючи принципову позицію США. Крім того, Зеленський вже вдруге зустрівся із обраним президентом. Це означає, що Трамп ставиться до України з повагою.

Принципові умови врегулювання, за словами керівника Офісу президента, прописані в Конституції України. Головна мета — досягнення справедливого миру, який передбачає повне відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що після зустрічі з Трампом Орбан поговорив з Путіним про завершення війни. Розмова відбулась за ініціативи угорського політика