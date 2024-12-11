Режим Путіна може повторити долю кайзерівської Німеччини: в ЗМІ пояснили, що це означає

Перегріта економіка Росії вже не витримує тиску санкцій та війни, чим нагадує Другий рейх та пізній СРСР

Попри те, що Росія має успіхи на полі бою, вона програє економічну війну приблизно тими ж темпами, якими Україна втрачає території на сході. Доходи Кремля від експорту нафти впали дуже низько, можливість взяти позику ззовні обрізана, а перегріта військова економіка із дефіцитом робочої сили вже не витримує тиску.

Про це пише видання The Telegraph. Зазначається, що Росія може повторити долю кайзерівської Німеччини, яка отримувала перемоги на полі бою, але програла війну економічно та втратила усе.

"Російська перегріта військово-кейнсіанська військова економіка виглядає дуже схожою на дисфункціональну німецьку військову економіку кінця 1917 року, в якій не вистачало кваліфікованої робочої сили, і вона опинилася нижче ватерлінії після трьох років блокади союзників – як пізніше й логістичні провали наступу Людендорфа", – відзначило видання.

Російська економіка ледве тримається. Центральний банк підвищив процентні ставки до 21%, щоб придушити інфляцію, але це може мати зворотний ефект. Навіть російські топчиновники визнають, що у таких умовах економіка довго працювати не здатна.

"Якщо ми будемо так продовжувати, більшість компаній фактично збанкрутують. При ставках понад 20% я не знаю жодного підприємства, яке могло б приносити прибуток, навіть торгівлі зброєю", – поскаржився голова "Ростеху" Сергій Чемезов.

Екстрена реанімація радянського військово-промислового комплексу фактично знищила решту економіки. Понад 800 тисяч молодих та досвідчених людей емігрувала з країни. Втрати на війні досягли щонайменше 500 тисяч. Дефіцит виробників шалений: в IT-сфері – до 600 тисяч, в оборонній промисловості – до 400 тисяч. Загальна нестача робочих рук перевищила п'ять мільйонів, і цю діру не закрити мігрантами з Середньої Азії.

Ще один сильний удар економіці завдали ціни на нафту та санкції. В середині 2022 року прибутки РФ від продажу нафти та газу перевищували 1,2 млрд доларів на день, зараз вони ледве досягають 600 млн на день. Частина цих доходів йде до бюджету, але їх вже не вистачає для фінансування війни, яка поглинає 10% ВВП. Фонд національного добробуту РФ має тільки 54 млрд доларів, впавши до 16-річного мінімуму, а золотий запас Росії впав майже у два рази за останні п'ять місяців – з 554 тонн до 279 тонн.

Добити Росію може Саудівська Аравія, яка почала цінову війну на азіатських ринках. Надлишок постачань природного палива та нафти у 2025 році досягне 1,3 млн барелів на день, оскільки зросло виробництво нафти в Бразилії, Гайані та США. Наступного року Росія може зіткнутися з цінами на нафту у 45-50 доларів. Це позначка, яка свого часу довела до банкрутства СРСР. Окрім того, нафтові санкції позбавили путінський режим доходів у розмірі приблизно 75 млн доларів на день, навіть попри "тіньовий флот" та продаж нафти у великих обсягах до Китаю та Індії.

"Режим Путіна ще не досяг цієї точки, але знадобиться лише ще одна зміна на Близькому Сході, щоб довести справу до гостроти. Якщо Саудівська Аравія знову вирішить наводнити світ дешевою сирою нафтою, щоб повернути собі частку ринку – як багато хто прогнозує – нафта впаде нижче 40 доларів, і Росія вийде з-під економічного контролю. Війна в Україні може закінчитися в Ер-Ріяді", – резюмувало видання.

Раніше "Телеграф" писав, що російська влада намагається стримати курс рубля, який впав до мінімуму за два роки та вже пробив позначку 110 рублів за долар. ЦБ РФ вживає екстрених заходів, а тим часом у Путіна заспокоюють росіян безглуздими заявами.

Також раніше "Телеграф" писав, що голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна нещодавно заявила, що російська економіка вже вийшла на небезпечний рубіж.