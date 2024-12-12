После перемирия у Украины два варианта, один из них коллапс, — Друзенко о том, что делать

Геннадий Друзенко считает, что это будет не вечный мир и нужно готовиться

Сейчас, по большому счету, в мире, перемирии или в паузе заинтересованы все стороны. А именно, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин.

Об этом заявил юрист, ветеран и общественный деятель Геннадий Друзенко в интервью "Телеграфу" — "Залужный будет ремейком Ющенко, а Украине нужно соглашаться на трудный мир". Он назвал, почему для каждого из политиков важно прекращение огня.

"Трампу нужна скорая победа, быстрый успех, потому что он уже сто раз провозгласил, что надо прекратить эту "бессмысленную", как он говорит, войну. Зеленскому надо прекращать, потому что каждый день мы теряем территорию, людей, и не видно, как мы можем переломить ситуацию. И Путину. У него есть все основания сказать, что на этом этапе он выиграл", — заявил он.

Друзенко не уверен, что это будет вечно. Здесь придется выбирать, говорит он.

"Я не думаю, что это будет вечный мир. Возобновление войны, или рецидив зависит от того, воспользуется ли Украина этой паузой эффективно или нет. Если мы станем Южной Кореей, то войны не будет. Если мы станем Сирией, безусловно, мы в третьем "акте" коллапсируем, как Сирия или Нагорный Карабах. Здесь все зависит от нас. Говорят, что Путин перевооружится. А кто вам не дает? Кто как восстановится, это вопрос к обоим", — подытожил он.

Ранее Телеграф писал, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленным.