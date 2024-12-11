Орбан після балачок з Путіним запропонував Україні перемир'я, але на своїх умовах

Він сказав, що країна зробила все можливе

У середу, 11 грудня, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненим. Проте президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Про це Орбан написав у середу у соцмережі Х (Twitter). Він коментував твіт президента України, у якому Зеленський різко відреагував на розмову угорського прем’єра з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Орбан заявив, що наприкінці угорського головування в Раді ЄС Будапешт доклав нових зусиль для "досягнення миру".

"Ми запропонували різдвяне перемир'я та масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський сьогодні чітко відкинув і виключив це. Ми зробили все, що могли!", – написав Віктор Орбан, коментуючи твіт Зеленського.

Водночас Віктор Орбан нічого не написав про те, чи висував він таку пропозицію Владіміру Путіну, і якою була реакція глави Кремля, якщо така пропозиція справді була.

Розмова Путіна і Орбана — що відомо

У середу, 11 грудня, премʼєр Угорщини Віктор Орбан поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним. Темою розмови стала війна в Україні.

Розмова відбулась за ініціативи Орбана. Вона тривала годину.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розмову, яку раніше 11 грудня угорський лідер Віктор Орбан мав зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції. Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН. Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України", – наголосив глава української держави.

Мирні ініціативи Орбана та відношення до України — що відомо

2 липня Орбан прибув з візитом до Києва де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Після цього він вирушив до Москви для зустрічі з диктатором й потім подався до Китаю, де зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Європейський союз (ЄС), своєю чергою, розкритикував дії Орбана, оскільки він не узгодив своє турне з іншими країнами-членами блоку, а також не має повноважень вести переговори від імені всього блоку.

Прем'єр Угорщини має суперечливе ставлення до України. Криза у двосторонніх відносинах країн почалася через питання прав угорської нацменшини в Закарпатті.

Орбан поширював недостовірну інформацію про утиски та культурний геноцид угорської нацменшини, заявляв про необхідність автономії для закарпатських угорців. Неодноразово засуджував український мовний закон, українізацію та декомунізацію. Зокрема через проблемне питання нацменшин Угорщина почала ставити перешкоди інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Орбан був єдиним главою уряду серед країн ЄС, який продовжив підтримувати тісні зв’язки з Кремлем після повномасштабного вторгнення в Україну. Прем'єр Угорщини висловлював думку, що перевага Росії в ресурсах і людях робить її "непереможною".

Раніше "Телеграф" писав, що відмова Зеленського знизити мобілізаційний вік зіпсувала його стосунки з Байденом.