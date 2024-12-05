До обіцянок Трампа про завершення війни в Україні долучилась ще одна країна

Небезпека ескалації зростає щодня

Угорщина докладе максиму зусиль, аби зупини війну Росії та України, підтримавши позицію новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Híradо. За його словами, Трамп висловив доволі сильну позицію в цьому питанні, адже він виступив за завершення війни.

"Чи не випадково в американській президентській виборчій кампанії війна, її припинення чи продовження було одним із найважливіших питань, і в той час, як Дональд Трамп чітко говорив, що хоче покласти край війні, Камала Гарріс виступала за продовження війни", — сказав Сійярто.

Водночас він акцентує, що наразі склалась подвійна ситуація. Адже з одного боку, після президентських виборів в США ніколи не було таких хороших шансів на швидке припинення війни в Україні, а з іншого боку — існує загроза ескалації сильніша, ніж будь-коли раніше. За його словами, остання причина полягає в тому, що вашингтонська адміністрація, що йде у відставку, "намагається створити ситуацію, коли після 20 січня буде важко створити мир, особливо швидко".

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб мета Дональда Трампа припинити цю війну стала реальністю", – додав міністр.

Адже в іншому випадку "небезпека ескалації зростатиме з кожним днем". Він наголосив, що американські республіканці та угорські патріоти думають однаково, особливо у питанні світової політики. Сійярто наголосив, що це забезпечить міцну основу для двосторонніх відносин, які набудуть абсолютно нового виміру в майбутньому.

Раніше "Телеграф" писав, що насправді обговорює очільник Офісу президента України Андрій Єрмак із командою Трампа у Вашингтоні.