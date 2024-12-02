Шольц хоче знати, що готовий зробити Зеленський, аби відбулось перемир'я - Bild

Канцлер прагне показати себе лідером, готовим до переговорів щодо мирної угоди

У понеділок вранці канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва з візитом, який раніше ніяк не анонсувався. Це другий візит Шольца в Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, востаннє він був у Києві в червні 2022 року. Але мета цього приїзду у тому аби з'ясувати, на що готова українська сторона заради досягнення перемир'я з Росією.

Про це повідомило німецьке видання BILD. Джерела повідомили, що поїздка Шольца в Україну була запланована ще до початку урядової кризи в Німеччині та розколу в правлячій коаліції.

Канцлер хотів, щоб його візит відбувся після виборів у США і до інавгурації Трампа. Вона відбудеться в січні наступного року.

За інформацією BILD, під час переговорів Шольц збирається з'ясувати, на що готова українська сторона заради досягнення перемир'я з Росією. За даними аналітиків, він це робить перед достроковими виборами до Бундестагу. Канцлер прагне показати себе лідером, готовим до переговорів щодо мирної угоди.

Раніше "Телеграф" писав, що валіза Шольца стала темою для розмов та вибухнула мемами у мережі.